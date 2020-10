Ce 30 octobre, Le 6-8 vous offre un cadeau exceptionnel, un séjour de 4 jours et 3 nuits à Valence pour 2 personnes, un citytrip que vous pourrez réaliser jusqu'en 2022. En cette période difficile, Le 6-8 reste plus que jamais votre instant détente de la journée sur la Une. Et pour vous apporter encore plus de rayons de soleil que ne le font déjà Sara De Paduwa et Hugues Hamelynck, l'émission vous offre ce 30 octobre entre 6 et 8 heures, en partenariat avec l'Office espagnol du Tourisme en Belgique, un voyage exceptionnel pour deux personnes ! Rien de tel qu'un peu de douceur dans cette morosité ambiante avec comme destination l'Espagne et la ville de Valence, située au bord de la Méditerranée. Et rassurez-vous, vous aurez tout le temps de bien en profiter puisque ce séjour est valable jusque fin 2022.

Suivez Le 6-8 pour participer au concours Remportez vos futures vacances en Espagne dans Le 6-8 - © Pablo Casino Concrètement, vous pouvez remporter un voyage de 4 jours et 3 nuits à Valence pour 2 personnes, vols aller-retour compris. Il s'agira d'un chèque-cadeau d'une valeur de 1000€ HTVA valable jusque fin 2022 à dépenser auprès d'une agence de voyage. Ce bon couvre un séjour type long week-end, jusqu'à 4 selon l'hébergement choisi et la période pour 2 personnes, petits déjeuners et vols aller-retour depuis la Belgique compris. La différence ne vous sera pas remboursée et si vous optez pour un plus long séjour, les frais additionnels seront à votre charge. Comment participer ? Suivez le 6-8 en télévision sur la Une ce 30 octobre, soyez bien attentifs à la question qui vous sera posée et jouez avec nous ! Le ou la gagnant(e) sera contacté à l'antenne en fin d'émission.

Valence, la ville qui a tout pour elle El Cabanyal - © Shutterstock Valence est peut-être une destination moins prisée par les Belges que d'autres villes en Espagne et pourtant, elle a tout à vous offrir ! Valence c'est une ville en bord de mer avec des plages de sable fin, 300 jours de soleil par an, une gastronomie à part entière avec notamment la paella, originaire de cette ville, une diversité culturelle et architecturale où se côtoient centre historique plein de charme, quartiers branchés et architecture Art Nouveau et futuriste. Valence, c'est à la fois la ville d'hier et de demain. Promenez-vous dans le quartier branché d'El Cabanyal, proche de la plage et où des petites maisons colorées abritent boutiques tendances, galeries d'art et restaurants et bars à la mode. Sortez des sentiers battus en traversant à vélo la Horta, une campagne de 10000 hectares qui entoure la ville, où fourmillent canaux, vergers, potagers, vignobles et rizières. Inspirez-vous des graffs qui décorent la ville. Valence est considérée comme LA ville du street art en Espagne. À Valence, l'art est à la fois dans les musées qu'en rue et sur les places. Pour plus d'infos sur Valence, visitez le site www.spain.info Valencia - Français

Huerta de Valencia - © Shutterstock

Street art Visit Valencia - © David Rota