Remportez un séjour nature et bien-être sur l’Ile d’Oléron avec le 6/8

L'Ile d'Oléron est l'une des plus belles îles de France! La nature et la mer y sont reines avec, pour paysages, des plages à perte de vue, des pinèdes, marais, chenaux et bassins ostréicoles.

L’Ile d’Oléron est la deuxième plus grande île de France (après la Corse) et se trouve dans le département de Charente-Maritime, à 8h de route de nos frontières. Depuis le "continent", on rejoint l’île en quelques minutes en voiture par un pont au-dessus de la mer. La traversée est gratuite. C’est une destination de nature par excellence, où le dépaysement est total, avec des paysages qui alternent marais, chenaux et bassins ostréicoles, plages de sable immenses, dunes, forêts de pins (pinèdes), vignobles avec, dans ce décor, d’adorables villages et ports aux maisons blanches, des cabanes d’ostréiculteurs, des citadelles et autres fortifications… On trouve ici plusieurs réserves naturelles, et l’île est déclarée "Site classé" (donc protégée) sur 84% de son territoire. Oléron est d’ailleurs très engagée dans la préservation de son environnement unique.

Relaxez vous à l'hôtel

Profiter de l'hôtel Thalassa Sea&Spa 4 étoiles. Une adresse vraiment exceptionnelle, notamment pour sa situation. L'hôtel est installé sur la plage de Gasteau, l'une des plus belles et des plus sauvages de l'île, bordée d'une forêt de pins (qui entoure l'hôtel), sans aucun voisinage. La vue sur la forêt et mer est magnifique depuis les chambres, le restaurant (cuisine à base de produits locaux, saine et gourmande), le bar, la grande terrasse, le spa et le centre thalasso, où on peut tester notamment le parcours marin SPA IODE (un parcours marin à suivre en duo, dans un bassin privatif, avec une succession d'étapes relaxantes ou toniques).