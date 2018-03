Une règle : dessinez avec uniquement des trait droits et des ronds. Pas besoin d’être un artiste. Une astuce : celui qui trace le moins d’éléments montre son dessin en premier ! Prendre des risques peut payer.

Qui veut jouer avec nous ? Pikto ou Mission Pas possible... - © Tous droits réservés

Mission Pas Possible : Un jeu coopératif sous pression !

Qui veut jouer avec nous ? Pikto ou Mission Pas possible... - © Tous droits réservés

10 minutes pour relever le défi...

La base a été piégée, la situation est désespérée ! Réunissez vos meilleurs agents pour réussir cette mission pas possible. Plus de vingt bombes ont été détectées et le compte à rebours a commencé. Votre équipe est la dernière chance d’éviter la destruction totale.

Editeur : Renegade France