Qui veut jouer avec nous aux fléchettes ? Des fléchettes magnétiques !

Voici un joli jeu de fléchettes magnétiques sur le thème des robots ! Le tissu est imprimé de chaque côté pour un double niveau de jeu afin d’amuser les plus grands et les plus petits.

Grâce à sa cordelette, il est facile à suspendre. Ce jeu inclut 6 fléchettes (3 rouges et 3 jaunes) en plastique aimantées. Il se range facilement dans sa boîte en l’enroulant.