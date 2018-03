Qui veut jouer au chimiste pour créer des cristaux ?

Cristaux magiques à faire pousser / Nature & Découvertes

Un kit complet pour expérimenter le phénomène de la cristallisation.

Une expérience facile à réaliser et un résultat rapide. En 6 heures seulement, de petits cristaux commencent à se former.

Dans la nature, le cristal met des centaines d’années à se former. Avec ce coffret, quelques semaines suffisent : c’est magique !

Ce kit réunit tout ce qu’il faut pour faire pousser son propre cristal en quelques étapes seulement :

1. Placer le bocal contre la jauge ci-contre et le remplir d’eau bouillante jusqu’au repère. Verser la poudre à cristaux dans l’eau bouillante.

2. Remuer pour la dissoudre.

3. Insérer la roche qui sert de base dans le bocal et semer les graines de cristal.

En 6 heures, de petits cristaux vont se former et continueront de pousser pendant plusieurs jours.

4. Patienter quelques semaines pour admirer ce magnifique cristal.

Le kit contient : De la poudre à cristaux / Des graines de cristal / Une roche de plâtre / Un bocal avec couvercle / Un mélangeur en bois / Une notice.