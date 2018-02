Qui sera le meilleur maitre sushi ?

Réflexes et rapidité !

Sushi Dice est publié par Sit Down!

Editeur belge de jeux de société.

C'est un jeu de dés où il faut réaliser des sushis le plus rapidement possible.

Seuls les commis les plus rapides et les plus soigneux pourront rejoindre la prestigieuse brigade des cuisiniers en salle. Il vous faudra donc préparer des plateaux de sushis plus vite que vos adversaires et, surtout, traquer la moindre de leurs erreurs.

Démonstration en images !