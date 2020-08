Qui paie votre quarantaine au retour d'une zone orange ou rouge ?

Caroline Sury vous éclaire dans cet océan de couleurs correspondant aux zones de retour de vacances et de votre perception d'un salaire ou d'allocations pendant votre mise en quarantaine ou non. Qui paiera la facture ?

Les vacances d'été en 2020 se retrouvent chamboulées en fonction de la situation épidémiologique de chaque pays en Europe. Plusieurs régions passent ainsi du vert à l'orange voire au rouge et inversement. Les zones rouges sont interdites et un dépistage et une quarantaine sont obligatoires si vous en revenez, idem pour les zones oranges où la quarantaine vous est généralement recommandée. Cette situation complique le retour au travail également.