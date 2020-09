Avancé dans ses convictions et ses rêves de carrière

Qui est vraiment Marc Van Ranst ? Voici l'homme derrière le virologue - © ARIS OIKONOMOU - AFP

Né à Bornem le 20 juin 1965, fils d'un instituteur et d'une vendeuse en boutique, Marc Van Ranst est, déjà enfant, un homme très inspiré par de fortes convictions.

"Comme bébé il est très actif puisque à l'âge de 8 mois il sait déjà marcher. Déjà comme enfant il a un sentiment de justice exceptionnelle puisqu'il va défendre les enfants un peu moins populaires mais aussi les enfants pauvres à l'école. Lorsque son père tue une guêpe, il se fâche car selon lui c'est une lutte inégale" révèle ainsi Steven Crombez.

Sa passion pour le monde scientifique arrive également tôt dans son parcours de vie. "Il était très curieux et lisait beaucoup et avait un rêve comme petit enfant : il voulait devenir astronaute" affirme le chroniqueur dévoilant une anecdote révélatrice du tempérament du virologue : son père découvre un jour dans sa facture d'appels un numéro aux États-Unis... à Cap Canaveral. "C'était le petit Marc qui s'était informé comment il pouvait faire pour devenir astronaute" commente-t-il amusé.

Le futur virologue reçoit ensuite un microscope de ses parents qu'il utilise précieusement dans sa cave. "Il y construit son propre laboratoire et fait le tour de toutes les pharmacies à Boom où il habitait désormais pour demander des produits chimiques que les pharmaciens ne servaient pas et s'est enfermé à nouveau avec dans la cave" explique Steven. Le virologue Marc Van Ranst était né... et le garçon avait treize ans à peine.