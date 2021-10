Quels vêtements d'été porter... pour l'automne ?

Robes, chaussures, pantalons, couleurs,... Valérie Kinzounza a plus d'un tour dans son sac pour vous conseiller sur les vêtements d'été à porter en automne, voire en hiver, quand les températures sont au-dessus des normales de saison. Vous y avez peut-être songé devant votre garde-robe ce matin ou pendant la journée : difficile de se vêtir avec des tenues cataloguées pour l'automne. En effet, le soleil profile encore parfois à l'horizon et les températures n'ont que sensiblement baissé. On hésite donc entre la tenue estivale au risque d'attraper froid, et la tenue automnale, mais qui donnera assurément trop chaud. Cette situation pourrait même se répéter avec les conséquences attendues du réchauffement climatique. Valérie Kinzounza, rédactrice en chef du magazine Flair, vous conseille dès lors d'utiliser de manière hybride vos habits d'été au cours de cette période instable. Vous trouverez ainsi la tenue à la fois équilibrée et tendance, tout en recyclant vos vêtements pour plus qu'une saison.

Les robes et jupes légères

Au niveau des robes et des jupes, l'experte mode conseille d'opter pour une taille longue. Pour les porter jusqu'en hiver, associez-les avec des pièces plus chaudes comme une chemise et un gilet en mailles. Blazer en laine et doudoune courte peuvent aussi bien correspondre à la tenue. Vous pouvez très bien porter des bas et collants en-dessous de celle-ci. ►►► À lire aussi : Mode et égalité des genres : Les départements filles/garçons supprimés au rayon enfant Ajoutez enfin des chunky boots, ces bottes styles Doc Martens qui reviennent à la mode.

Les chaussures d'été

Les sandales d'été peuvent encore se porter en période plus froide, à condition d'y ajouter des... chaussettes bien visibles ! Les chaussettes dans les chaussures d'été deviennent même, contre toute attente, l'accessoire tendance de cet automne. Attention, on ne parle pas du claquettes-chaussettes, réel fashion faux pas, mais plutôt des mocassins, des sandales à talons haut ou même des mules si vous avez beaucoup d'audace. Les chaussettes blanches sont à proscrire, vous devez à l'inverse oser assortir à vos chaussures des chaussettes très colorées.

Le short d'été

Même le short peut encore être sorti en automne et en hiver. Il suffit à nouveau d'y associer les bonnes pièces. Bas, blazer et pull peuvent très bien être portés avec un short, tout comme un manteau droit. Ajoutez-y des boots ou bien des baskets ou des mocassins avec chaussettes si vous ne portez pas de bas. Le conseil tendance de Valérie Kinzounza pour le style de short : un paper bag. C'est le short à la mode, qui convient à toutes les morphologies.

Colorez l'automne et l'hiver

Ce n'est pas parce que les jours raccourcissent et que la grisaille s'installe dans le ciel qu'il faut automatiquement se rabattre sur des couleurs plus sombres. Au contraire, osez porter encore de la couleur comme en été avec un pull coloré sur un pantalon plus classique ou un blazer flashy. Cela fera rayonner votre tenue. Misez sur une pièce forte comme un manteau vert ou rouge ou bien, sur la tendance actuelle : le pull sans manches. Cette pièce effectue la transition idéale entre les saisons. Elle réchauffe sans recouvrir le haut et se décline en modèles ajustés ou plus larges. Bref, n'hésitez pas à parcourir votre garde-robe estivale avant de la ranger définitivement au placard pour un an : vous trouverez finalement des combinaisons étonnantes mais adéquates pour l'été indien comme par exemple une mini-jupe fleurie avec un cardigan en laine.

