Quels sont les bienfaits de l’oxygénothérapie ? On a testé pour vous !

Une thérapie qu’a pu expérimenter la testeuse du 6-8 chez Breathe New Life , dans le Sport Village de Lasne, après la cryogénisation , technique disponible également dans le centre. "On a donc un tube relié à un grand sac contenant environ 400L d’oxygène. Ici, le fait de faire du vélo en plus, ça permet d’emmagasiner encore plus d’oxygène et ressentir tous les bienfaits", précise-t-elle.

L’oxygénothérapie présente plusieurs bénéfices. Elle permet ainsi de travailler sur le système immunitaire, booster la libido, améliorer le sommeil, l’humeur ou encore les capacités respiratoires. Bref, un regain d’énergie qui "ferait rajeunir de quelques années" !

Cette pratique est notamment destinée aux personnes ayant besoin d’augmenter leur vitalité, ayant des maladies chroniques, mais aussi aux sportifs désirant améliorer leurs performances physiques.

"Au final, il n’y a pas beaucoup d’efforts à faire sur le vélo, le but n’est pas de se défoncer et de viser la performance, le but, c’est l’apport d’oxygène dans l’organisme. Le vélo est un peu un prétexte pour augmenter cet apport justement", indique Luana.

J’ai ressenti la différence quand j’ai enlevé le masque à oxygène. C’est assez agréable

Si des effets se font déjà ressentir déjà après une séance, comme l’explique la chroniqueuse, les effets réels pour l’organisme sont quant à eux observables après cinq séances.

Idéalement, Breathe New Life recommande de pratiquer l’oxygénothérapie d’une à deux fois par semaine. "C’est 20€ la séance, mais il est possible d’avoir des promos, si on prend les séances de cryothérapie en plus, par exemple", ajoute la chroniqueuse.

Normes COVDI respectées, les séances sont disponibles sur rendez-vous.

