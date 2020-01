Quels sont les bénéfices financiers à l'achat d'une voiture verte?

Vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour des voitures à faibles émissions. Mais avant d'en acheter une, pensez à vous renseigner correctement sur la loi entourant ces voitures. Yasmine Lamisse vous donne les pistes dans "Le 6-8".

La Flandre, région la plus avantageuse pour une voiture verte

"On favorise un peu plus en Flandre" lance Yasmine Lamisse. Elle détaille le but d'une législation différente qu'ailleurs en Belgique : "La région flamande a un objectif : n'avoir que des voitures vertes vers 2050-2060".

La grande utilité, si vous résidez en région flamande, c'est qu'il y a "0€ de TMC, de taxe de mise en circulation. Si vous achetez un véhicule à 100% électrique, vous ne payez rien niveau TMC et taxe annuelle de circulation donc c'est super intéressant".

Si vous n'optez pas pour une voiture électrique, sachez que la législation est également différente de Bruxelles et de la Wallonie.

"Si vous achetez un véhicule de plus de 50 grammes de CO2 par kilomètres, sachez qu'en Flandre, ils taxent différemment" prévient ainsi Yasmine.

La taxe se régit de fait en fonction de l'émission de CO2. Cela signifie que "si vous achetez une voiture qui est moins polluante, vous paierez moins de taxes". En région wallonne et bruxelloise, c'est différent, on taxe selon "la puissance des chevaux : plus la voiture est puissante, plus vous paierez". La capitale et le Sud du pays sont donc en retard à ce niveau puisque la Flandre, elle n'a fait "qu'appliquer la norme européenne".

Si vous habitez en Wallonie ou à Bruxelles mais près de la frontière linguistique, est-ce toutefois possible de profiter d'un tel avantage ? Yasmine assure que non car vous devez faire immatriculer votre véhicule à votre nom et donc selon la région dans laquelle vous vivez. Même constat pour les assurances : "c'est le propriétaire de la voiture qui doit l'assurer".

Enfin, si vous avez acheté votre voiture en Flandre, n'oubliez pas de penser à la prime zéro émissions. Celle-ci n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020 mais si vous l'avez achetée avant le 31 décembre 2019, vous pouvez toujours introduire la demande jusque fin octobre 2020.