Quels sont les aspects "positifs" du coronavirus pour l'écologie?

Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In America - © JOHN MOORE - AFP

Le coronavirus a causé l'arrêt économique de nombreux pays dans le monde afin d'endiguer sa propagation. S'il a pour le moment fait des milliers de victimes, Sophie Brems, chroniqueuse nature, essaie de voir les retombées écologiques positives de cette épidémie dans Le 6-8. "Il y a quand même des aspects positifs même si tout est relatif" lance-t-elle ainsi, prenant la mesure de la catastrophe sanitaire mondiale.

Diminution de la pollution de l'air Quels sont les aspects "positifs" du coronavirus sur l'écologie? - © Tous droits réservés Quoi qu'il en soit, les faits sont là. Vous avez sûrement vu les images de l'espace qui montraient la diminution de la pollution en Chine et en Italie dans la vallée du Pô. Sophie Brems commente ces images capturées par un satellite : "Il analyse un gaz, le dioxyde d'azote, utilisé dans les transports, dans les industries. C'est une diminution nette puisqu'il n'y a plus de vols, plus de voitures, plus de production, plus d'industrie. C'est pour ces raisons que l'on voit cette diminution". De plus, la chroniqueuse indique qu'il y a également "une diminution des particules fines dans l'air causées par le trafic routier". Toutefois, il s'avère nécessaire de ne pas croire que l'air sera moins pollué. Sophie indique : "Les scientifiques et experts estiment que ce n'est que temporaire car toute l'activité va reprendre et peut-être qu'il y a moins de pollution extérieure mais il ne faut pas négliger la pollution intérieure". Celle-ci peut être causée par diverses activités et par le chauffage aux énergies fossiles. C'est pour cette raison qu'il est conseillé d'aérer régulièrement votre maison ou appartement.

Suppression du trafic d'animaux sauvages Quels sont les aspects "positifs" du coronavirus sur l'écologie? - © SIA KAMBOU - AFP La faune bénéficie également de la pandémie de coronavirus. Sophie Brems rappelle que le virus se serait transmis à l'homme par un pangolin, un animal en voie de disparition et fortement consommé en Chine. Sa chasse et celle d'autres animaux sauvages pourrait se voir diminuer. Sophie explique : "Suite à cette crise, on a décidé que petit à petit on allait retirer la faune sauvage du commerce car en Chine leur chaire est très prisée encore, leurs écailles sont utilisées en médecine chinoise donc il y a un trafic et un commerce avec ces espèces". Elle informe : "La décision a été prise en Chine d'arrêter ce trafic de pangolin. Il faut encore voir si cela sera effectif dans l'immédiat car il faut tout installer pour le contrer puisque c'est un trafic parallèle juteux qui se fait sur les espèces sauvages. On l'estime à 15 milliards de dollars par an". Rien n'est joué donc, "mais il y a un premier pas concret, c'est que les médicaments chinois fabriqués à base d'écaille de pangolin ne sont plus remboursés" déclare-t-elle. Cette mesure économique permettrait évidemment d'inciter à moins chasser cet animal puisque les demandes de médicaments utilisant des écailles de pangolin tendraient à diminuer. En ce qui concerne les animaux domestiques, on rappelle que ceux-ci ne peuvent vous transmettre le coronavirus. Il est donc totalement inutile de les abandonner comme certains l'ont fait en masse ces derniers jours.

Changement des mentalités Quels sont les aspects "positifs" du coronavirus sur l'écologie? - © PHILIPPE DESMAZES - AFP Enfin, Sophie Brems rapporte les différentes interventions qui circulent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Partout, des voix s'élèvent pour que l'on pousse la planète à changer son mode de consommation. De nombreuses personnes invitent à retrouver une économie et une nourriture locale et circulaire et ainsi à moins voyager, moins prendre l'avion, et à plus profiter de la nature qui entoure notre quotidien. D'autres internautes constatent que les gouvernements du monde entier se sont montrés capables de donner une réponse rapide et coordonnée face à un tel virus et se demandent pourquoi ceux-ci ne font pas de même face au changement climatique. Sophie ces points de vue : "Il y en a qui comparent et qui estiment, en restant dans le domaine de la maladie, que l'urgence climatique est un peu comme une maladie chronique. C'est sur un plus long terme tandis que maintenant c'est une maladie que l'on doit soigner tout de suite". D'autres encore remarquent que le coronavirus touche en grande partie les pays riches. L'épicentre de l'épidémie a même été récemment déplacé sur l'Europe. "Finalement cette crise vous fait un peu réfléchir vous-même" commente la chroniqueuse. Ce coronavirus fait revenir tout le monde à l'essentiel : préserver sa santé et vivre avec ses proches et sa famille. Nous devrons apprendre à vivre avec moins de contacts et comme il y a plusieurs dizaines d'années, sauf que la technologie numérique pourra nous être utile pour garder des contacts et effectuer des activités à distance. VivaCité vous offre d'ailleurs plusieurs solutions durant le confinement, pour vous occuper correctement, pour aider vos voisins et pour envoyer des messages à vos proches.