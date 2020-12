Quels cadeaux pour la Saint-Nicolas ? Des jeux de société familiaux et deux livres pour enfant

Focus sur deux jeux pour enfants : « Bluff Pirate » et « Pour une poignée de marguerite » - Le... Focus sur deux jeux pour enfants : « Bluff Pirate » et « Pour une poignée de marguerite »

Delphine Simon revient avec de nouveaux conseils jeux de société, avec Bluff Pirate et Pour une poignée de marguerites, et lectures pour enfants avec Mon île et Au bois dormant dans Le 6-8. La Saint-Nicolas c'est dans quelques jours ! Si vos enfants ou petits-enfants ne se sont pas encore décidés de ce qu'ils souhaiteraient recevoir de la part du grand Saint, suggérez-lui peut-être les idées suivantes pointées par notre chroniqueuse, qui vous proposait déjà la semaine précédente d'autres idées de cadeaux pour les enfants à l'approche des fêtes de fin d'année.

"Bluff Pirate" le jeu qui régalera toute la famille

© Djeco Le jeu Bluff Pirate est accessible dès 6 ans, dont les règles sont simples à assimiler, est un jeu familial, de préférence à jouer avec des enfants "car vous serez étonné de leur capacité de bluffer" promet Delphine Simon. Ce jeu est idéal pour les initier aux jeux de bluff et de stratégie. Chacun possède un bateau et doit effectuer un parcours pour aller jusqu'au trésor. Pour avancer d'une ou plusieurs cases, vous devrez bluffer sur les cartes que vous détenez en mains qui vous permettent normalement de poursuivre le chemin. "De temps en temps on révèle un peu de son jeu pour donner l'impression que l'on gère et que l'on a tout ce qu'il faut... ou pas" décrit la chroniqueuse. Mais attention, à chaque pari, les adversaires pourront dire si vous bluffez ou non sur l'annonce de vos cartes. "On est sur de la stratégie et du bluff car de temps en temps on hésite à dénoncer l'autre" remarque Delphine, qui conseille parfois de plutôt garder ses points plutôt que d'en perdre en accusant un autre joueur de bluffer. La fin de partie promet aussi d'être trépidante puisqu'il existe deux trésors mais un est complètement vide.

"Pour une poignée de marguerites" : un duel à l'air frais

© Space Cowboys Avec Pour une poignée de marguerites, accessible aussi dès 6 ans, direction l'ambiance bucolique. Vous incarnez des petits taureaux dans une prairie. Votre but : récupérer un maximum de marguerites. Pour y parvenir, vous pourrez mélanger différentes stratégies note Delphine Simon. Le côté amusant de ce jeu, les combats de taureaux : vous devrez effectuer une pression sur le popotin de votre pion lors d'un duel avec le pion d'un adversaire. Celui qui gagne récupère plus de marguerites que l'autre. "C'est un chouette jeu, stratégique, ludique, un peu fleuri, cela fait du bien en plein hiver" estime la chroniqueuse.

Idées lecture pour la jeunesse : « Mon île » et « Au bois dormant » - Le 6-8 (234/255) -... Idées lecture pour la jeunesse : « Mon île » et « Au bois dormant »

"Mon île", le livre qui invite à préserver la nature

© Kaléidoscope Reprenons la direction de la mer avec le livre Mon île. Cette "très belle histoire" selon Delphine Simon, nous emmène dans un univers imaginaire. Une famille se retrouve coincée sur une île en attendant d'être sauvée. Mais cette île est différente des autres. "Il s'agit d'une tortue géante mais ils ne s'en rendent pas compte" révèle la chroniqueuse. Cette tortue va prendre soin de la famille. "On va vivre avec cette famille, le fait d'attendre, de passer des beaux moments car ils sont au milieu de cette mer cristalline, ils construisent leur petit abris, (...) vont se rendre compte qu'à des moments il y a des dangers qui passent en-dessous d'eux mais ils se sentent toujours protégés. Puis cette île les fait voyager, va même jusque dans le Grand Nord où ils découvrent les ours polaires. On va vivre ce voyage à leurs côtés avec beaucoup de douceur et de poésie jusqu'au jour où un grand bateau va venir les rechercher" raconte Delphine. Ils sont sauvés mais déçus de rentrer car ils se sont attachés à cette île qui les a accueillis. La petite fille à la fin va voir la tortue et lui dit : "Ne t'inquiète pas je reviendrai pour m'occuper de toi". "On est vraiment dans la métaphore de prendre soin de la terre : n'oublions quand même pas que tout ne nous est pas dû et on peut remercier cette jolie terre" résume Delphine sur le but de ce livre.

"Au bois dormant", pour apprécier les animaux de la forêt

© Kaléidoscope La nature est aussi au cœur du livre Au bois dormant dans lequel une petite fille et son chien se baladent dans la forêt. "On remarque qu'à chaque fois ils croisent les animaux de la forêt" précise Delphine Simon. Les deux protagonistes rencontrent un ours, un faon et sa maman, un renard,... La petite fille détient un bloc de feuilles dont on se rend compte de son utilité à la fin de l'histoire : après s'être endormie suite à sa journée passée à observer la nature on constate qu'elle "a fait tous les croquis des animaux qu'elle a croisés". Voilà donc de nouvelles idées cadeaux à glisser sous le sapin ou à l'oreille de saint Nicolas. Retrouvez Delphine Simon pour d’autres idées jeux et livres pour enfants, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.