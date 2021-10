Quels aliments peuvent prévenir ou favoriser le développement d’un cancer ?

Les tumeurs qui peuvent se manifester proviennent de différents facteurs, et la recherche s’intensifie pour les faire disparaître. La nourriture joue également un rôle important : si certains ingrédients sont à limiter, d’autres seraient à l’inverse, à privilégier, car ils parviendraient même à rendre le traitement plus efficace.

Le mois d’octobre est synonyme de lutte contre le cancer, avec notamment la campagne Think Pink, dont Ophélie Fontana est la marraine , qui sensibilise au dépistage du cancer du sein. 1 femme sur 8 en Belgique est même atteinte par cette maladie.

Fruits et légumes, alcool, sucre,... Chantal van der Brempt, nutritionniste, fait le tri dans les croyances qui circulent sur les aliments pouvant favoriser ou ralentir l’apparition d’un cancer.

Attention toutefois, la médecine n’est pas non plus une science exacte, d’autres facteurs entrent aussi en jeu. Ce taux de guérison dépend aussi du stade de la maladie.

Une bonne alimentation est même "l’outil le mieux placé pour faire de la prévention" assure Chantal van der Brempt et amène d’autres bienfaits dans la réaction au traitement octroyé.

Les croyances sur la nourriture à avaler en période de cancer circulent abondamment. Chantal van der Brempt démêle le vrai du faux.

Pas de surprise, il faudra respecter la pyramide alimentaire dont la base n’est plus les féculents comme renseigné à l’époque, mais bien les fruits et les légumes.

L’alcool est bien sûr à proscrire : le foie doit beaucoup travailler lors de la radiothérapie et la chimiothérapie. L’alcool est aussi métabolisé par cet organe. En boire lors d’un traitement ne contribuera dès lors qu’à ralentir son efficacité… et provoque davantage de cancers du foie.

En lien avec la consommation d’alcool, le surpoids.

Pour les femmes atteintes d’un cancer du sein et qui sont en surpoids, le risque de rechute augmente pour une raison bien précise : elles stockent plus d’œstrogènes que les autres. Le cancer du sein est souvent dépendant des œstrogènes. On évite donc les excès.

Le surpoids favorise aussi l’apparition d’un cancer du sein. Pour l’homme ce problème entraînera lui plus facilement celle d’un cancer de l’intestin.