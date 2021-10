Quels aliments boostent le cerveau et peuvent ralentir les maladies neurodégénératives ?

Eau, protéines, oléagineux, légumes verts,… Chantal van der Brempt, nutritionniste, livre les ingrédients nécessaires pour tenir le cerveau en éveil et entretenir sa mémoire dans Le 6-8.

Un esprit sain dans un corps sain : pas toujours facile de se conformer soigneusement à ce dicton. Réveils difficiles, manque de sommeil ou d’activité physique : le cerveau humain peut rapidement devenir moins alerte et peut vous jouer des tours dans le travail ou la vie quotidienne.

Il est néanmoins aussi possible de le nourrir grâce à des produits naturels réputés pour leurs effets bénéfiques sur la mémoire et la concentration. L’être humain a la chance d’avoir une neuroplasticité, qui stimule et crée des neurones peu importe l’âge. Celle-ci est liée non pas aux gènes mais au mode de vie et à la nourriture. Ainsi, seulement 3% de patients atteints d’Alzheimer ont développé ce trouble à cause de leurs gènes.

Découvrez les conseils pour ne pas avoir plus qu’un petit pois à la place du cerveau.