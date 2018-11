Quelques pistes pour réduire votre facture de carburant !

Pour faire des économies, tout est question d'organisation !

En pratique... Toujours visiter le site www.carbu.com avant de faire le plein.

Pour le diesel par exemple, il peut y avoir 15 centimes de différence au litre entre deux pompes géographiquement très proches. Sur un plein de 50 litres, il y a donc moyen d'économiser 7,5 euros.

Globalement, la différence maximum entre le prix le plus élevé en vigueur et le prix le plus bas qu'on peut trouver en Belgique, c'est 20 centimes. Pour un même plein de diesel de 50 litres, ça peut faire une différence de 10 euros.

Sur les trajets que vous faites régulièrement, ça vaut toujours la peine d'essayer de repérer la station la moins chère. Celle qui ne propose que la livraison de carburant (sans shop, sans autres services...) sera d'office moins coûteuse.

A noter que d'un point de vue qualité, c'est partout pareil. Le carburant vendu en Belgique est vraiment conforme aux normes européennes. C'est même l'un des meilleurs carburants d'Europe !