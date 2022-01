Quelques faits sur l’histoire de la Marquise de Pompadour

Replongez dans un monde qui peut vous paraître assez féerique, l’époque de Louis XV, de Versailles, des grands bals et des somptueuses robes de femmes. En parlant de femmes, il en sera question d’une : la Marquise de Pompadour.

Elle n’avait pas ce titre à la naissance

Née sous le nom d’Antoinette Poisson, elle était une véritable roturière. Son père étant laquais rien ne lui présageait d’arriver si haut dans la société. Cela avait d’ailleurs le don d’agacer les membres de la cour car on lui donnait des honneurs, alors qu’elle n’était qu’une "Française ordinaire" de base.

Les Frères Pâris ont toujours été présents dans sa vie

Son père était au service de 2 richissimes marchands d’armes, les Frères Pâris. Ceux-ci l’envoyaient dans des endroits lointains afin de profiter de la beauté de sa femme. Ainsi, en échange de sa protection et celle de ses enfants, ils l’envoyaient dans les draps de quelques personnalités bien en vue afin de prendre des informations pour leurs affaires.

C’est ainsi que l’un des 2 devint le parrain d’Antoinette. A ses 19 ans, il lui a arrangé et organisé un mariage somptueux. C’est de cette manière qu’elle devient madame d’Etiolles et aura 2 enfants de cette union.

Sa rencontre avec Louis VX n’était pas un hasard

Elle avait tendance à dire qu’elle ne tromperait jamais son mari, si ce n’est avec le plus bel homme de France, autrement dit le roi Louis XV. Il semblait inaccessible, cela était donc sur le ton de la plaisanterie. Cependant, cela était sans compter les intérêts des Frères Pâris…

En effet, le roi venait de passer des moments compliqués et cherchait à pouvoir se tourner vers une autre femme, suite au décès de celle qu’il aimait, la duchesse de Châteauroux. De véritables lobbies se mettent donc en place car la favorite du roi aurait ses oreilles et détiendrait des faveurs royales. Plusieurs hommes d’affaires espéraient ainsi avoir tiré le gros lot, avec celle qu’ils présenteraient au roi, car les intérêts étaient énormes. C’est pour cette raison que les 2 marchands étaient si intéressés.