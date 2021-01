Quelques astuces pour éviter les petits dégâts du quotidien dans la cuisine

"Pour éviter de pleurer quand on épluche ou découpe des oignons, j’ai testé la technique avec l’allumette à glisser entre ses lèvres", commence Luana. Le soufre de l’allumette est amené à absorber l’acidité responsable de l’irritation des yeux et donc des larmes . Petit problème, cette astuce ne fonctionne pas comme elle le devrait, constate la chroniqueuse.

© Getty Images

Il s’agit d’une astuce utilisée parfois même sans réfléchir. Bien entendu, diminuer la cuisson est une possibilité, mais déposer une cuillère en bois au-dessus de la casserole permettrait d’éviter encore plus facilement les dégâts. "Comme le bois est une matière poreuse, quand l’eau va bouillir, l’écume va se former et être attirée par la cuillère et ça empêchera l’eau de déborder", relate Luana.