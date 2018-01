Quelles vont être les tendances beauté de 2018 ?

Le réseau social Pinterest a sorti un classement des tendances beauté incontournables pour cette année. Valérie Kinzounza, rédactrice en chef du Flair, fait le point dans le 6-8 sur la Une Télé sur ce qui sera à la mode en 2018. Maquillage, soins, cheveux, ongles,... tout y passe ! Basées sur l'activité de ses 48 millions d'utilisateurs fans de beauté, Pinterest a réalisé ses prédictions sur les nouveautés beauté qui marqueront l'année 2018. De quoi découvrir de nouveaux produits ou tendances qui pourront nous plaire ! Certaines tendances sont plus accentuées qu'en 2017, d'autres font vraiment leur apparition. Voici donc le classement.

1. Les cils XXL Les cils XXL - © Tous droits réservés En 2018, l’accent est mis sur les cils et non plus les sourcils. L'idée est vraiment d'ouvrir et d'intensifier au maximum le regard pour obtenir un effet glamour. Deux solutions : miser sur la pose de faux cils sur la frange supérieure (et la frange inférieure pour un effet encore plus intense) ou choisir un mascara à brosse conique ou à brosse pliable. Pour allonger les cils, les nouveaux mascaras sont enrichis en fibres, en pigments, en huiles et en cires végétales. Des éléments qui vont permettre d'obtenir des cils plus volumineux.

2. Les huiles Les huiles - © Tous droits réservés Enorme boom pour les huiles cette année. Sur Pinterest, la requête est notamment en hausse de 555%. Les soins et maquillages se présentent en effet de plus en plus en texture huileuse et sont utilisés pour démaquiller, nettoyer et hydrater notre peau. Les huiles sont aussi très efficace pour les cheveux et les lèvres.

3. Le teint sur mesure Le teint sur mesure - © Tous droits réservés Les gammes de fond de teint n’ont jamais été aussi complètes ! Les marques de cosmétiques propose la couleur idéale pour chaque carnation, chaque type de peau. C'est une tendance générale suivie par toutes les marques. L'Oréal a notamment sorti une gamme composée de 21 teintes différentes !

4. Les mascaras de couleur Les mascaras colorés - © Tous droits réservés En 2018, la tendance est d'habiller nos cils de couleurs éclatantes pour leur donner une petite touche pop. Bleu, rose, orange, jaune... toutes les couleurs sont reprises. Donc, si vous êtes audacieuse, vous pouvez opter pour le total look ou jouer avec différentes nuances : du doré sur les cils du bas, du bleu sur la frange des cils du haut…

5. Les paupières colorées Les paupières colorées - © Tous droits réservés Dans la même veine que les cils colorés, les phares à paupières sont également colorés cette année, avec des couleurs vives et décalées. L'accent est plus que jamais mis sur le regard en 2018 !

6. Une manucure minimaliste Une manucure minimaliste et géométrique - © Tous droits réservés A l'inverse des yeux, la sobriété est de mise sur les ongles. En 2018, les formes géométriques s'invitent sur nos ongles pour un résultat à la fois élégant, graphique et épuré…

7. Le roller facial Le roller facial - © Tous droits réservés Une tendance qui fait son apparition chez nous, mais qui était déjà très présente chez les asiatiques : le roller facial. Ce petit ustensile fait à partir de jade ou de quartz rose est en fait un rouleau de massage. Grâce à lui, on fait bien pénétrer les produits de soin, on détend le visage mais on stimule aussi la circulation sanguine, on tonifie la peau et on lui apporte de l'éclat.

8. Le kit tout compris Le kit tout compris - © Tous droits réservés Le kit de maquillage tout-en-un aura la cote cette année ! Il comprend un blush, une poudre bronzante, des ombres à paupières et d’autres produits make-up. Ce kit permet de réaliser un maquillage basique et simple sans se ruiner.

9. Les baumes à lèvres teintés Les baumes à lèvres teintés - © Tous droits réservés Les lèvres se font naturelles grâce à des baumes légèrement colorés qui s’appliquent facilement. Les couleurs nude et autres teintes douces sont plus que jamais tendance.

10. Les cheveux très longs ou très courts Les cheveux très longs ou très courts - © Tous droits réservés Niveau cheveux, ce sera soit des longueurs XXL, soit des cheveux très très courts. La célèbre "coupe pixie" fait d’ailleurs son grand retour. Il s'agit d'une coupe bien courte avec un dégradé et une mèche un peu plus longue que les autres qu'on ramènera derrière l'oreille. C'est très graphique et ça permet de féminiser la coupe garçonne.

11. La crinière sauvage Vs. le très lisse La crinière sauvage Vs. le très lisse - © Tous droits réservés Autre extrême du côté de la coupe de cheveux : les coupes hyper lisses ou, au contraire, les cheveux avec des vagues texturées pour un ondulé un peu sauvage. Ca donne un look rock et chic avec des longueurs décoiffées et des ondulations en mode "saut du lit".