Quelles sorties musicales retrouverez-vous en 2020?

Bruno Tummers a annoncé les futures sorties d'albums qui devraient vous intéresser en 2020 dans "le 6-8". Il a évoqué aussi le dernier album des Pet Shop Boys publié récemment.

La sortie de la semaine c'est donc Hot Spot, le nouveau disque du duo électro-pop britannique. Ils en ont extrait un premier clip, Dreamland.

Bruno Tummers dresse son analyse de l'album : "il y a plein de clins d'œil au disco. Il y a des rythmes qui font référence à cette musique-là avec pas mal de groove aussi". Il ajoute : "Depuis les années 80 l'objectif est clairement de nous faire danser et la pari est à nouveau réussi sur cet album, avec des synthés qui sont toujours là mais qui ne sont pas surreprésentés comme dans les années 80".

L'album, enregistré à Berlin, semble donc loin d'être désuet : "ils arrivent à faire le lien entre synthétique et une production qui est beaucoup plus contemporaine". Cette inspiration de la musique actuelle pourrait être signée Stuart Prince, le producteur qui "se cache derrière les albums de Madonna et Kylie Minogue".

Vous retrouverez le duo le 5 mai à Forest National "et on nous annonce une tournée best of" lance l'animateur et chroniqueur musical.

Outre cet album, de nombreuses autres personnalités de la musique s'apprêtent à sortir un album en 2020, Bruno Tummers vous propose un petit tour d'horizon.