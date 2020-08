Quelles sont les opportunités d'emploi chez les jeunes ?

Thierry Ney, porte-parole du Forem, met en avant les opportunités d’emploi chez les jeunes à l'antenne du 6-8 sur VivaCité. Et il a quelques bonnes nouvelles à partager. Malgré le ralentissement économique dû à la crise du Covid-19, les entreprises continuent de recruter du personnel et, dans plus d’un quart des offres, aucune expérience n’est exigée. Précisément 11.543 offres d’emploi à pourvoir pour les jeunes diplômés ne requièrent pas d’expérience. Ceci constitue bien entendu une information positive en cette période au combien importante pour les jeunes, qui entre juin et octobre, ne seront pas loin de 20.000 à venir s’inscrire au Forem. C’est dans ce contexte que le Forem lance une nouvelle campagne pour accompagner les jeunes sur le marché de l’emploi. Du 26 août au 25 septembre, le Forem va sensibiliser les jeunes Wallons fraîchement diplômés aux offres d’emploi disponibles sur le site Internet du Forem. L’objectif ? Soutenir leur arrivée sur un marché de l’emploi secoué par la crise du Covid-19 et visibiliser les solutions : entreprises qui recrutent, secteurs porteurs, poursuite des études ou démarrage d’une formation. Cette campagne va utiliser principalement les réseaux sociaux là où se trouvent les jeunes et leur fournira des tuyaux pour les aider à s’insérer sur le marché de l’emploi.

L’expérience n’est pas toujours un must ! Parmi les 41.606 postes à pourvoir actuellement sur le site du Forem, 11.543 offres d’emploi n’exigent aucune expérience, ce qui représente de véritables opportunités pour les jeunes qui sortent des études. Tous les secteurs recherchent, mais les profils les plus recherchés se trouvent dans les domaines suivants : construction, infirmier, employé administratif, domaine scolaire… Les compétences toujours très recherchées Si l’expérience n’est pas exigée pour accéder à ces métiers, les qualifications le sont plus souvent. Les jeunes qui enregistrent le meilleur taux d’insertion dans un délai de six mois ont suivi des études : de niveau bachelier (79%), de l’enseignement technique et professionnel complémentaire (plus de 70%), en alternance (69%) et de niveau master (66%). Force est de constater que la plupart des profils les plus recherchés sans exigence d’expérience font partie des métiers en pénurie ou des fonctions critiques.

Le premier pas vers l’emploi ? S’inscrire au Forem ou chez Actiris L’inscription comme demandeur d’emploi permet d’être accompagné de manière individualisée dans sa recherche d’emploi, d’ouvrir ses droits sociaux et surtout, de bénéficier de l’ensemble de l’offre de service du Forem et d’Actiris et ce gratuitement. Rendez-vous sur www.jeunes.leforem.be ou www.actiris.brussels/fr/citoyens