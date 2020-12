Quelles sont les astuces pour écouler vos chèques consommation

A quoi correspondent les chèques consommation ?

Ces chèques ont été lancés en juillet 2020 pour soutenir le redémarrage des secteurs qui avaient été les plus durement impactés par la première vague de la crise: l’horeca, petits commerçants de quartier contraints de fermer pendant au minimum 30 jours, établissements culturels et sportifs.

Les entreprises peuvent octroyer jusqu’à 300€ de chèques consommation à leurs employés, à dépenser dans les établissements répertoriés par les émetteurs habituels (Edenred, Sodexo, Monizze).

"Mais entre-temps, les velléités de reprise de ces activités ont été coupées nettes par la seconde vague et le reconfinement partiel. Et les travailleurs ayant reçu ces chèques, qui sont valables jusqu'au 31 décembre 2021, ont manifestement des difficultés à les écouler" précise Caroline.

Pourquoi y’a-t-il autant de refus d’acceptation de la part des commerçants ?

"Selon Edenred, les cas de restaurateurs qui disent ne pas pouvoir accepter les chèques, alors qu’ils sont en droit de le faire, est assez fréquent."

Par souci de simplicité et d’efficacité, Edenred a automatiquement intégré tous les restaurateurs faisant partie du réseau (ticket restaurant) à cette initiative. Ils n’ont donc dû faire aucune démarche. Et bien qu’ils aient été dûment informés à plusieurs reprises (via newsletter, e-mail ou courrier papier) de l’existence de ce nouveau soutien dont ils peuvent profiter, on leur a déjà signalé à plusieurs reprises que certains ne sont pas au courant. Certains commerçants refusent aussi de les accepter car ça leur coûte un peu d’argent.

Qu’y a-t-il alors comme solution pour le consommateur qui veut écouler ses chèques ?

Pour tenter d’améliorer le système, Edenred envoie des équipes sur le terrain pour sensibiliser les établissements éligibles aux chèques conso.

"Son moteur de recherche en ligne est équipé d’un filtre qui permet d’identifier par un code couleur vert les "marchands confirmés". Comprenez, ceux qui ont déjà accepté des chèques conso (un rapide coup d’œil sur cette fonction bien utile permet, hélas, de constater qu’ils sont très rares) et ceux qui sont éligibles mais n’en ont pas encore accepté. Sodexo et Monizze proposent également des moteurs de recherche en ligne."

Peut-on éventuellement encourager un commerçant à les accepter ?

Même si des commerçants sont répertoriés comme étant un établissement en droit d’accepter les chèques conso, rien ne les oblige à le faire. D’ailleurs, on ne peut jamais contraindre un commerçant à accepter un moyen de paiement. Certains peuvent refuser des chèques papier et d’autres des chèques électroniques.

"Mais vous pouvez inciter un commerçant que vous aimez à participer. Par exemple, entrez ses coordonnées via le moteur de recherche d’Edenred. Il sera alors contacté par une équipe commerciale pour vérifier s’il est éligible, pour lui proposer le deal et lui expliquer le processus pour se faire rembourser. S’il accepte, il figurera dans le moteur de recherche d’Edenred."

Sodexo conseille de lui proposer de vérifier s’il répond aux conditions d’acceptation et de s’affilier. La démarche est courte et lui permettra d’accepter votre chèque dans la foulée.