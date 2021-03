Quelles solutions pour stocker des fichiers et photos à l’abri des regards sur votre smartphone ?

Smartphone : où stocker des fichiers à l'abri des regards indiscrets ?

23/03/2021



Vos enfants ont déjà supprimé des fichiers importants ou vos amis sont-ils déjà tombés sur des photos que vous auriez préféré garder uniquement pour vous lorsque vous leur avez prêté un temps votre smartphone ? Caroline Sury a les solutions pour stocker des fichiers secrets sur votre portable et éviter pareille mésaventure. Tout le monde a droit à son jardin secret. Un smartphone, s’il est pourtant personnel, passe parfois de main en main que ce soit avec des amis, vos enfants, ou d’autres membres de votre famille : vous avez ainsi peut-être déjà connu ce moment où un proche lors d’un dîner tombe sur une photo assez compromettante en balayant les différents clichés stockés ou qu’un enfant supprime malencontreusement des documents importants alors qu’il jouait sur votre smartphone. Pas de panique, il est possible de cacher et conserver ces fichiers sensibles à la vue de tous avec des codes PIN ou biométriques "et les protéger d’attaques malveillantes".

Le dossier sécurisé d’Android

Si vous disposez d’un Samsung, sachez que votre smartphone, pour les plus récents a priori, a par défaut un dossier sécurisé. Il suffira de cliquer sur l’icône. Vous devrez confirmer la méthode de verrouillage et vous n’aurez ensuite qu’à glisser les fichiers et applications que vous souhaitez sécuriser. Petit conseil supplémentaire de Caroline Sury si vous y déposez des photos que vous souhaitez protéger des regards indiscrets : "Allez toujours vérifier dans le dossier d’origine que les photos n’y soient désormais plus stockées". Pour tous les utilisateurs d’Android, il existe aussi l’application Files by Google, une application de gestion de fichiers qui possède un dossier sécurisé consultable avec un code PIN. Le principe est identique à celui trouvé sur les Samsung.

2 images © Nipitphon Na Chiangmai / EyeEm

L’accès guidé chez Apple

Si vous possédez un iPhone, vous risquez d’être moyennement déçu(e) : malheureusement, aucune application n’existe. Toutefois, il vous est possible de sécuriser des fichiers. Caroline Sury prend l’exemple de l’application Notes. Lorsque vous enregistrez des notes, glissez celle-ci sur la gauche : un cadenas apparait, vous n’avez qu’à cliquer dessus pour attribuer un mot de passe pour consulter celle-ci. Sur iPhone vous pouvez aussi profiter de l’option 'Accès guidé', utile si vous prêtez de temps à autre votre smartphone à un enfant pour qu’il utilise par exemple YouTube ou un jeu particulier que contient votre téléphone portable. Cet accès guidé limitera l’utilisation du smartphone à une seule application. Rendez-vous dans les réglages de votre iPhone ou iPad, section Accessibilité, vous trouverez l’onglet Accès guidé en bas de votre menu. Activez-le. Vous pourrez également paramétrer le code d’activation et la limite de temps. Rendez-vous ensuite sur l’application que vous autoriserez en accès guidé : appuyez trois fois sur le bouton latéral ou central pour faire apparaître cet accès. Pour sortir de ce mode, réappuyez trois fois sur le même bouton et entrez le code PIN.

2 images © Natali Mis / Getty Images/iStockphoto

Les dossiers sécurisés en ligne

Sachez enfin, qu’en dernier recours, il existe des applications de dossiers sécurisés en ligne telles que Secure Safe, "un coffre-fort virtuel" de 100 MB gratuit préconise la chroniqueuse. Vous pouvez aussi profiter de la plateforme Izimi qui offre 200 MB. Les personnes qui possèdent un compte Plus chez KBC, disposent également d’un coffre-fort digital pour protéger leurs photos et autres fichiers avec un mot de passe. One Drive, le fameux cloud de Microsoft octroie avec sa version payante, un dossier coffre-fort. Si on y glisse des fichiers on doit même encore entrer un code, "une sorte de double protection" constate Caroline Sury, qui regrette par contre que la version gratuite ne se limite qu’à trois fichiers. Retrouvez les bons plans "économie et technologie" de Caroline Sury et bien d’autres chroniques tous les jours de la semaine dans Le 6-8 sur la Une.