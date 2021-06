Quelles solutions pour éviter les SMS frauduleux ?

Enfin last but not least, téléchargez une application antivirus. Caroline Sury recommande de passer par le site AV-Test, un laboratoire qui analyse les différents antivirus et vous conseillera sur le plus adéquat et éventuellement gratuit.

Ce site ne renseigne cependant que pour Android, pas pour les iPhone. Apple est en effet mieux protégé qu’Android mais il n’est pas invulnérable. "Cela vaut la peine d’ajouter une couche de protection en téléchargeant une application antivirus" assure la chroniqueuse.