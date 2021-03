Quelles indemnités pour les indépendants malades ?

La mesure est donc bien moins avantageuse que pour les salariés, qui recevront automatiquement un pécule même pour un seul jour d’absence pour maladie moyennant la remise d’un certificat médical à leur employeur. "Il faut se rendre compte que pour les indépendants, c’est directement la mutuelle qui doit intervenir. Si on indemnisait des incapacités de travail de deux ou trois jours, ce seraient des milliers de certificats qui partiraient vers les mutuelles et ce serait donc ingérable. Ce serait aussi impossible à contrôler car les mutuelles contrôlent la réalité de la maladie aussi bien chez les salariés que chez les indépendants" souligne Thierry Evens , qui assure que les indépendants sont satisfaits généralement de cette mesure, mais pas de la somme qui leur est versée dans ce cas. Résultat : la mesure ne pousse pas les indépendants à arrêter de travailler, même quand ils sont malades.

C’est bien là que le bas blesse : bien souvent, ils dépassent leurs limites et encourent des risques pour leur santé à moyen et long terme et celle d’autrui. Les médecins déplorent souvent l’épuisement et le burn-out de nombreux indépendants. "Il faut revoir ces montants et bien garder le système où c’est le premier jour de maladie qui compte et pas celui du certificat" estime Thierry Evens.

Plus précisément, quand les indépendants tombent malades, souvent ils pensent qu’ils seront vite rétablis et n’atteindront pas les huit jours. Ils ne se rendent alors pas chez leur médecin et vont parfois le voir plusieurs jours après si leur état ne s’améliore pas pour finalement bénéficier de l’indemnité de maladie. Pour éviter d’éventuelles fraudes, certains voudraient changer la loi pour que ce soit alors la date du certificat qui compte et pas le premier jour de maladie, ce que l’UCM refuse totalement. "C’est considérer les médecins et indépendants comme des tricheurs alors que ce sont des gens qui ont une déontologie" explique le porte-parole, qui peut compter sur le soutien des mutuelles. Celles-ci disposant de médecins contrôleurs n’auraient d’ailleurs pas signalé d’abus en ce sens.

La loi ne devrait toutefois pas bouger d’après le chroniqueur, du moins pour l’instant.