Quelles friandises donner à son chien pour éviter l'intoxication ?

Faire lécher le fond du pot de yaourt au chien est un petit plaisir de fin de repas ou de collation très pratiqué et ce n’est pas le chien qui va s’en plaindre… Est-ce une bonne idée ? Bénédicte Flament, notre vétérinaire maison et chroniqueur dans le 6/8, vous éclair sur le sujet.

Dans l’absolu… " La recette du yaourt basique fabriqué avec du lait et des ferments lactiques n’est pas toxique pour nos chiens " explique-t-elle. Mais… Car il y a toujours un mais J. Il faut faire attention à la sensibilité du chien , qu’il soit adulte ou chiot et ne pas abuser de cette pratique au risque de provoquer des problèmes d’ordre digestif.

Le souci réside dans le fait qu’aujourd’hui, un pot de yaourt malheureusement contient d’autres ingrédients que les ingrédients naturels de base. " On y additionne très souvent des additifs alimentaires , des colorants et des édulcorants type le xylitol qui remplace le sucre… Mais qui présente surtout une toxicité pour le chien " précise encore Bénédicte.

Lors de son passage du stade chiot au stade adulte (et ce, dès le début du sevrage en réalité) le chiot commence à produire une quantité de plus en plus faible de lactases qui permettent de découper le lactose pour le digérer correctement . " Comme chez l’homme, si le chien absorbe trop de lactoses , des soucis digestifs peuvent apparaître comme des gaz, des selles molle s ou même parfois des vomissements " explique notre vétérinaire maison.

On limitera les quantités : une lapée de fond de pot ou simplement le petit opercule du pot à lécher suffira amplement et de manière occasionnelle.

On limitera les quantités : une lapée de fond de pot ou simplement le petit opercule du pot à lécher suffira amplement et de manière occasionnelle.

On limitera les quantités : une lapée de fond de pot ou simplement le petit opercule du pot à lécher suffira amplement et de manière occasionnelle.

Au risque de décevoir, le raisin est loin d’être la panacée pour le chien : qu’ils soient frais ou bien secs, les raisins sont potentiellement toxiques pour notre toutou. On se méfie donc des petits grains frais que l’on dégusterait dans le canapé et que l’on partage avec notre ami à quatre pattes… Mais on se méfiera tout autant des produits dérivés telle une brioche aux raisins secs, un petit gâteau.

L’accident par toxicité peut arriver sans forcément qu’il n’y ait d’intervention du propriétaire : le chien peut chaparder dans la cuisine ou le sac de courses pas encore rangées… Ou par opportunisme si vous vous promenez dans une région de vignes.

Soyez donc vigilants : " un petit grain de raisin, ce n’est pas dangereux… Globalement : entre 10 et 50 grammes de raisin frais par Kg de poids et on atteint le taux de toxicité chez le chien ! " prévient notre véto maison. Une grappe de 500 g peut réellement conduire votre chien de 10 kg à une issue fatale. Sachez également que la toxicité est pire pour le raisin sec car il est plus concentré : 4 à 6 raisins secs par Kg de poids de chien suffisant à le rendre sérieusement malade.