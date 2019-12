Quelles disciplines de l'hydrothérapie privilégier contre la douleur ?

Anne Vanderdonck, chroniqueuse seniors, nous conseillait sur les disciplines de l'hydrothérapie à favoriser en fonction des douleurs ressenties ce mardi 3 décembre dans "le 6-8". Anne Vanderdonck, rédactrice en chef du Plus Magazine, a exposé les différents bienfaits et les disciplines à associer selon les douleurs ressenties sur notre corps. On connait les cures thermales et les vertus de l'eau chaude sur le corps, déjà depuis l'Antiquité. L'hydrothérapie et toutes ses déclinaisons, sont maintenant de plus en plus répandues dans les massages et exercices de kinésithérapie ou dans le sport pour se maintenir facilement en forme. Avec l'hydrothérapie, la température doit se situer à 32 degrés et permet alors de détendre les muscles et le mental. L'eau conserve aussi plusieurs aspects pratiques au-delà de ses bénéfices pour soigner et soulager les douleurs. On ne doit pas savoir nager pour se soigner par le biais de l'hydrothérapie et les PMR peuvent en profiter également. Bref, l'hydrothérapie s'adresse à tout le monde, quel que soit son âge ou ses aptitudes physiques.

Aquakiné, Aquagym et Aquabike People at water gymnastics in physiotherapy - © kzenon - Getty Images/iStockphoto Une première manière de se soigner, c'est "l'aquakiné". Anne développe : "au lieu d'être allongé sur une table ou sur un tapis, vous êtes dans l'eau. C'est très efficace pour tout ce qui est rhumatisme, arthrose, lombalgie, tous les problèmes musculaires ou la fibromyalgie, une maladie qui entraîne des douleurs sur tout le corps mais sans avoir vraiment de lésions". L'aquakiné est donc l'idéal pour tout ce qui concerne les massages et exercices en kinésithérapie. On voit aussi se développer de plus en plus l'aquagym en Belgique, un sport bon pour "renforcer vos muscles, votre système respiratoire, votre équilibre" détaille Anne Vanderdonck. "Des gens qui ont des lésions au cerveau avec des problèmes d'équilibre, tout cela peut se régler dans l'eau car c'est moins fatigant de travailler de cette manière. On y sent moins l'effort. C'est donc efficace" assure-t-elle. Même constat pour un autre sport de plus en plus répandu, l'aquabike : "plus vous vous immergez, plus c'est facile et pour lutter contre le surpoids c'est idéal" note Anne.

Compléter l'école du dos avec l'hydrothérapie Les disciplines de l'hydrothérapie à privilégier contre la douleur - © andresr - Getty Images L'école du dos est souvent privilégiée pour "tous les gens qui ont des problèmes lombaires chroniques : une hernie, un lumbago, une scoliose par exemple, dont tout mouvement est douloureux" précise la chroniqueuse. Elle poursuit : "dans l'eau, le mouvement sera moins douloureux et on pourra renforcer ses muscles et on va combiner avec de l'aquabike, des hydromassages, de la kiné classique. Tout cela va soigner le dos". Elle ajoute : Si vous avez une hernie, sur la terre ferme, votre poids poussera et coincera le nerf. Tandis que dans l'eau, comme votre corps ne pèse plus qu'un huitième de votre poids, votre nerf sera moins comprimé et vous aurez moins mal et vous ferez plus facilement votre exercice.

Le cryosauna pour se revitaliser Beautiful woman having an health treatment in a beauty centre - © Merlas - Getty Images/iStockphoto Enfin, Anne Vanderdonck aborde une dernière discipline utile dans l'hydrothérapie, le cryosauna : le sauna froid à l'azote liquide. Le processus est donc complètement inversé par rapport au sauna normal et aux autres hydrothérapies, où on commence par le froid : On protège les extrémités du corps sinon ce n'est pas tenable parce que vous êtes immergés entre moins 85 et moins 110 degrés. Vous restez trois quatre minutes. Puis vous en sortez et allez dans quelque chose de plus chaud et vous aurez un choc thermique. Ce choc fera circuler fortement votre sang et vous aurez un énorme apport d'oxygène. Cette méthode est utilisée par les sportifs pour se revitaliser ou reprendre de la force après un entraînement. "Cette méthode diminue la douleur et stimule le renouvellement cellulaire : c'est intéressant pour l'arthrite, le rhumatisme, les inflammations, les douleurs musculaires, les maladies de la peau" précise Anne.