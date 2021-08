Quelles alternatives simples aux habituelles tomates-mozzarella ?

Le chroniqueur culinaire du 6-8 amène du soleil et un parfum d’Italie dans votre assiette avec les déclinaisons de la fameuse Tomates-mozzarella. Au menu : fromage de brebis, feta, burrata et fromage de Herve.

La chaleur et le soleil reviennent un peu sur la Belgique. C’est donc l’occasion de se nourrir de plats plus rafraîchissants aux saveurs estivales. Simple et rapide, l’idée de cuisiner des tomates mozzarella germe bien souvent en premier à l’esprit.

Il y a pourtant moyen de varier les plaisirs tout en évitant les heures de préparation aux fourneaux, en remplaçant notamment la mozzarella par un autre fromage frais. Découvrez quelques exemples appétissants pointés par Carlo De Pascale.