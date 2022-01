Quelle est l'alimentation idéale pour perdre définitivement ses poignées d'amour ?

Certains aliments doivent être bannis de l'assiette pour perdre plus facilement les petites poignées d'amour qui peuvent nuire à la santé. Chantal van der Brempt, nutritionniste, pointe notamment les céréales anciennes, les fibres et les graisses monoinsaturées. Le passage à la nouvelle année est bien entamé et il est l'heure de se tourner vers ses bonnes résolutions. La perte de poids trône souvent au-dessus de la liste. Elle ne doit pas être une obsession physique mais bien sanitaire : le tour de taille peut en effet devenir la clé d'une longue vie. Le gras qui parcoure le ventre recouvre aussi surtout les viscères. Le risque de maladies cardiovasculaires, première source de mortalité, est dès lors 2,75 fois plus élevé à cause de cette graisse viscérale. Une alimentation équilibrée pourra aider à se débarrasser de ces poignées d'amour. Pas besoin de manger moins, il faut surtout manger mieux.

On élimine le blé

Les féculents, s'il faut en manger, il faut par exemple mieux les choisir. Votre alimentation en féculents et sucres doit contenir à 80% des légumes et des fruits et les céréales anciennes comme l'épeautre et le seigle. ► Vérifiez donc bien que les pains que vous choisissez contiennent 100% de ces céréales, et évitez tous les aliments transformés à base de blé. Orge, avoine, sarrasin, millet ou quinoa sont aussi de parfaits substituts au blé. Ils ont en effet un double avantage pour votre santé : ils contiennent à la fois moins de gluten mais aussi beaucoup moins de pesticides. "Le blé malheureusement est gorgé de pesticides. On parle toujours de problèmes aux intestins liés au gluten mais c'est peut-être plutôt lié aux pesticides utilisés conjointement à celui-ci" souligne Chantal van der Brempt.

2 images © Helen Camacaro / Getty Images

Se vider de l'alcool et se remplir l'estomac de fibres et de certaines graisses

Pas besoin de répéter que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Par contre, il faut encore insister sur l'introduction des fibres dans l'alimentation. Une pomme n'en contient que 2 grammes et demi. Or, il faudrait en ingurgiter 30 grammes par jour selon le Conseil supérieur de la Santé. On les trouve donc les fruits et les légumes, en particulier les légumineuses comme les lentilles. Une tasse de lentilles équivaut d'ailleurs à 9 grammes de fibres. Le calcul est simple, il faut donc manger beaucoup de végétaux pour atteindre le seuil des 30 grammes. Autres nutriments nécessaires pour le corps et pour perdre ses poignées d'amour : les graisses. Mais les graisses monoinsaturées comme l'Omega 9 plus précisément. On les trouve dans les huiles d'olive, d'avocat, les noix et les graines qui selon diverses études "font plus de bien à notre ventre que d'autres graisses" souligne encore la nutritionniste.

Le jeûne intermittent

Autre astuce, le jeûne intermittent, à savoir déterminer une fourchette d'environ 8h pour manger sur sa journée : on saute donc soit le petit-déjeuner, soit le repas du soir. Si vous choisissez de sauter le petit-déjeuner, longtemps réputé comme le repas le plus important de la journée, il est nécessaire de manger convenablement à midi. Cette habitude brûle davantage les graisses et surtout les graisses viscérales.

Manger avec toute son attention

Des études sont en cours pour prouver que manger avec attention détermine l'endroit où se logent les graisses informe aussi Chantal van der Brempt. Manger debout, en marchant ou devant un écran ne seraient en effet pas favorable à un stockage correct des nutriments.

Réduire le stress et favoriser le sport

Enfin last but not least, le stress et le manque d'activité physique jouent bien entendu un rôle prépondérant dans l'apparition des poignées d'amour. Le cortisol, l'hormone créée par le stress, stocke la graisse dans le ventre et ce, sans même manger ! L'activité physique comme la course, le vélo, la natation, le yoga, etc. évacue le stress et est aussi bonne pour perdre du poids. Astuce : faites de l'activité physique le matin à jeun au moment de votre jeûne intermittent.

2 images © Saul Granda / Getty Images

