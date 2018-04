Quelle différence entre "bobo" et "boubour" ?

Et dans le monde des sportifs professionnels, on peut noter des figures emblématiques "bobo" et des figures "boubour".

Balade à vélo, marche à pied pour les uns... Formule 1 et golf pour les autres.

Les footballeurs sont-ils plutôt "bobo" ou "boubour"?

Un sportif qui a réussi et qui veut que ça se sache sera plutôt "boubour" parce qu'attiré par les choses clinquantes.

Au sein des clubs de football en vue, il y a d'ailleurs une sorte de rivalité entre les joueurs pour être celui qui aura les plus beaux objets : voitures, accessoires, vêtements... et les plus belles femmes.

Il y a aussi une rivalité sur les salaires. Avoir le meilleur salaire équivaut à être reconnu comme le meilleur joueur du club. C'est donc à celui qui réussira à négocier le meilleur salaire ! Question de statut et de reconnaissance.

Le rapport à l'argent de ces joueurs devient alors étrange... Plus ils sont riches, plus ils sont obsédés par les sous et par le fait de ne pas payer d'impôts. Nombreux sont ceux qui cherchent des filières pour échapper au fisc.

Mails il y a heureusement un contre-exemple. Il existe un footballeur très riche qui a décidé de faire autrement avec son argent. C'est Mathieu Flamini. Joueur français qui évolue actuellement en division 1 espagnole. Il est milieu de terrain au Getafe CF.

Ce n'est pas une superstar comme Ronaldo, Messi ou Neymar... Mais c'est le plus riche !

Conscientisé par les problèmes environnementaux, il a décidé d'investir sa fortune dans une start-up qui produit une substance qui pourrait un jour remplacer le pétrole.

Un investissement intelligent qui lui amène aujourd'hui un succès financier phénoménal et fait de lui le sportif le plus riche du monde !