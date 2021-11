Quelle alimentation faut-il privilégier pour prévenir les problèmes de prostate ?

Après Octobre Rose, place à Movember. Cette communauté vise, à travers plusieurs actions, à récolter des fonds pour les hommes sur la santé mentale, la prévention suicide et le cancer de la prostate et des testicules.

Or, on le sait, des légumes ont des propriétés bénéfiques pour la prostate. La tomate cuite de préférence, est un allié de choix. Elle contient un antioxydant, le lycopène , qui se multiplie à la cuisson. La famille des choux est aussi un choix judicieux : le brocoli et le chou-fleur sont ainsi à privilégier, tout comme le chou-palmiste, un palmier dont il faut extraire un principe actif en complément alimentaire. Ce dernier soulagera les symptômes liés à l’hypertrophie de la prostate.

S’il existe un fruit particulièrement salvateur pour prévenir un cancer de la prostate, c’est la grenade . Elle contient plusieurs effets bénéfiques à ce niveau, mais aussi de nombreux antioxydants . Elle lutte contre le cholestérol et améliore les capacités cognitives . Pour plus de facilités, vous pouvez la consommer en jus .

L’apport des graines est négligé

Et pourtant celles-ci, si en apparence elles ne semblent pas remplir l’estomac, renferment beaucoup de bons éléments nutritifs, comme la graine de courge. Celle-ci soulage les symptômes, comme les irritations de la vessie et les problèmes de miction, qui se manifestent lors d’une hypertrophie de la prostate.

Le sucre est trop présent dans l’alimentation

On le sait, sucre et féculents raffinés augmentent le taux d’insuline. Bien entendu, il faut entretenir un certain taux d’insuline pour ne pas tomber en hypoglycémie. "Seulement si on est toujours dans le haut, cela pourrait provoquer de gros soucis de prostate. Cela augmenterait deux fois plus de risques de cancer" pointe Chantal van der Brempt.

Comme d’habitude en nutrition, il faut donc trouver un équilibre entre gourmandise et santé.