Sachez tout d'abord qu'il n'y a pas clairement de la nourriture anti-vieillissement. D'ailleurs la chroniqueuse regrette que l'on choisisse à chaque fois le terme - que ce soit dans la presse ou chez les scientifiques - d'anti-âge. L'âge en effet ne se combat pas. Même si vous testez toutes les techniques pour garder un look "jeune", vous vieillissez bel et bien.

Une certaine alimentation peut ralentir le vieillissement ou l'accélérer. Et sans surprise, ce sont encore les fruits et les légumes qu'il faut grandement privilégier à la viande.

La bonne nouvelle, c'est que l'on peut agir sur ceux-ci et "faire en sorte qu'ils se raccourcissent plus vite ou moins vite".

Ayant bien ces considérations en tête, vous pouvez malgré tout garder un visage plus jeune et ralentir l'apparition des rides. "Au cœur du processus du veillissement il y a les télomères" annonce ainsi Chantal van der Brempt .

L'alimentation a un impact bien plus grand encore que l'exercice physique et il faut savoir que dans tout type de prévention de maladie grave de type cancer, on va allier les deux pour multiplier encore leurs bienfaits.

C'est de faite la liste classique des causes qui induisent sur notre vieillissement, "y compris la pollution, y compris le grand méchant loup qu'est le stress et donc est complètement psychologique". Elle ajoute : "Il y a évidemment tout ce qui est hygiène alimentaire : la fumée, l'alcool, le tabac, trop de soleil, pas assez d'exercice physique".

Au centre des causes et des conséquences de ce vieillissement rapide ou lent se trouve sans surprise, notre hygiène de vie.

Évitez la viande, l'alcool et les sodas

Quelle alimentation anti-âge faut-il privilégier? - © Vincent Besnault - Getty Images

Pour allonger la jeunesse sur votre corps, un seul conseil, optez pour l'alimentation végétale, riche en fruits et légumes.

"Cette alimentation végétale va venir protéger l'organisme contre les attaques" affirme la chroniqueuse.

La viande au contraire, est fortement déconseillée. Chantal explique : "La viande rouge et en particulier les charcuteries font en sorte que les télomères se raccourcissent, ce qui veut dire que nous vieillissons prématurément. C'est certainement lié aux acides gras saturés qui s'y trouvent".

Au rayon boissons, soyez vigilants aussi, envers l'alcool évidemment, mais aussi les sodas. "Ils sont liés aux sucres raffinés mais aussi au gaz. Le gaz va s'accumuler dans l'estomac et celui-ci va déclencher une réaction mécanique, l'hormone de la faim qu'est la ghréline et donc, on mange plus" remarque-t-elle encore.