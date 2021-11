Quel type de wok choisir ? Pas celui avec revêtement antiadhésif, selon Carlo De Pascale

Le wok en inox a quant à lui un fond plat, comme la plupart des woks vendus dans les commerces. Ceux-ci conduisent moins bien la chaleur, mais ils présentent un autre avantage : leur fond plat permet d’être posé plus facilement. L’inox est par contre plus cher, mais puisqu’il n’a pas non plus de revêtement antiadhésif on peut… "gratter dedans avec une palette en métal" assure le chroniqueur culinaire du 6-8 ! Cela donnera ce goût croustillant.

Aujourd’hui, les woks existent notamment en fer. Cette matière serait d’ailleurs la plus adéquate selon Carlo De Pascale pour à la fois conduire la chaleur et donner une texture croustillante aux aliments.

Que faire alors avec les woks antiadhésifs, pourtant très nombreux sur le marché ? Ils sont… à bannir estime Carlo.

Contrairement aux croyances populaires, la cuisine ne doit pas toujours se faire avec des casseroles antiadhésives. Il faut plutôt utiliser ce genre d’ustensile pour cuire les aliments difficiles à décoller comme le filet de poisson ou une omelette. Mais pour obtenir une cuisson wok, le wok antiadhésif est totalement déconseillé pour trois raisons : non seulement la nourriture ne colle pas entre elles, le revêtement isole un peu la chaleur, et on est obligé d’employer une spatule en silicone ou une cuillère en bois.

Or, le mouvement typique du wok est le 'stir-fry' : mélangé et frire. "Il faut ce contact intense entre la chaleur et les ingrédients qu’on cherche dans le wok. Si vous cherchez une cuisson gentille, vous n’avez pas besoin d’un wok. Le wok est un peu brutal, il saisit les choses. Le riz sauté est bon car il est croustillant" explique le chroniqueur qui conseille donc l’achat d’un wok dans une épicerie asiatique et qui vous coûtera même moins cher qu’en grande surface.