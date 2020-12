Quel style de déco adoptez-vous pour les fêtes de fin d’année ?

Loin du contexte plus chaleureux et réjouissant que nous avons l’habitude de connaître, les fêtes de fin d’année approchent tout de même à grands pas. Pour contrer la morosité ambiante, rien de tel que de s’adonner aux joies de décorer son chez-soi. Dans Le 6/8, Valérie Kinzounza vous livre donc quelques idées à adapter selon ses envies.

L’année écoulée nous aura appris qu’il est important d’avoir un intérieur où l’on se sent bien. Beaucoup de Belges ont d’ailleurs décidé de mettre leur sapin et leurs illuminations plus tôt que d’ordinaire et cela booste le moral. Les décorations de Noël ont toujours apporté un côté réconfortant et chaleureux et aujourd’hui, nous en avons bien besoin.

Pour ce faire, il faudra avant tout miser sur ce qui vous correspond le mieux pour sortir du contexte "ordinaire" de la maison. Le maître mot sera l’authenticité. Créer un petit coin pour casser la routine avec des plaids ou des tables d’appoint sera toujours le bienvenu. Vous pourrez donc apporter quelques notes de magie en misant notamment sur :