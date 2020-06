Quel animal adopter selon votre situation familiale et votre disponibilité ?

Quoi qu'il en soit, la décision d'adopter l'un d'eux doit être mûrement réfléchie car elle vous engage pour un certain temps, quelques années assez longues en fonction de l'espèce.

Bénédicte Flament vous propose quatre questions qui détermineront ce choix :

La composition de la famille, à savoir les membres, la typologie (en couple ou non, des enfants ou non) et si tout le monde adhérera-t-il au projet. Cette question est importante car à l'adoption on est souvent excité d'accueillir le chien ou le chat, tout le monde jure qu'il s'en occupera "et une fois l'animal là c'est tout de suite moins gai de balader le chien une fois qu'il pleut à l'extérieur, de nettoyer la cage du hamster à la fin de la semaine" constate Bénédicte. "Il faut vraiment conscientiser tous les membres de la famille : si ce sont des enfants, il faut se demander le type de relation qu'on veut avoir avec l'animal. S'il veut des relations tactiles, il ne faut pas choisir un poisson rouge ou une tortue" ajoute-t-elle.

La situation de vie de la famille. Si vous habitez par exemple en campagne mais proche d'un axe r outier à grande circulation, le chat ne sera pas l'espèce la plus recommandée, puisqu'il risque d'avoir beaucoup plus de chance d'avoir un accident si on le laisse sortir.

Le budget qui est consacré. Il faut envisager tant celui à l'acquisition "Un hamster coûte 10 euros mais pour un chien la palette de prix sera plus éclectique" précise la vétérinaire, que son entretien sur une année : alimentation, logement (cage, volière, coussin,...) et frais vétérinaires (traitements récurrents et si accident ou incident).