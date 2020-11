Ça y est, Orange lance enfin son offre internet seul. Celle-ci devait casser les prix du marché. Malheureusement, c’est loin d’être le cas. Ce lundi 02 novembre, comparatif des offres et des prix avec Caroline Sury journaliste et chroniqueur économie dans le 6/8.

"Notez que cette nouvelle offre était annoncée depuis des mois par l’opérateur et qu'elle était très attendue étant donné qu' elle avait l’ambition de casser les prix du marché. Sauf que c’est loin d’être le cas ." Car sans trop entrer dans les détails, Orange loue un réseau et il n’a pas pu obtenir les prix désirés ajoute Caroline.

Depuis lundi dernier, il est possible de souscrire uniquement à un abonnement internet illimité haut débit (jusqu’à 100 Mbps) pour 40€/mois.

"En effet, comme chaque membre dispose au moins d’un appareil connecté, il arrive qu’ils se mettent tous à surfer et à streamer (vidéo/musique) en même temps (pendant que la télé du salon est allumée). Ce qui peut rendre la connexion instable et provoquer des conflits familiaux (surtout avec celui qui joue en ligne).

Que vaut l'offre "internet only" d'Orange? - © John Lamb - Getty Images

La vitesse de téléchargement...important ?

Que vaut l'offre "internet only" d'Orange? - © Atomic Imagery - Getty Images

Si vous ne vivez pas seul, c’est mieux mais ce n’est pas encore la panacée pour les familles nombreuses. Mais pour en revenir à ceux qui veulent absolument avoir une connexion internet au moins aussi rapide que celle proposée par Orange (100 Mbps), il existe minimum trois offres moins chères. Il y a United Telecom (34€) et Edpnet (35€) et Zuny.

D’ailleurs, pour un euro de moins par mois (39€), Zuny, la nouvelle offre 100% digitale de VOO, offre en sus un accès à deux catalogues de séries: les "Series by Be tv" et celles de Blackpills.

"De plus, contrairement à quasi l’ensemble de la concurrence, l’offre de Zuny ne comporte aucuns frais fixes (que ce soit pour l’installation ou l’activation de la connexion internet à domicile), alors qu’Orange réclame 49€ de frais de mise en service."

