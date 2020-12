Bon ou mauvais plan Caroline Sury journaliste à l’Echo et chroniqueuse du 6/8 vous éclair sur les différentes offres parfois intéressantes qui vous sont proposées.

Grâce aux offres conjointes, il est possible d’acquérir des smartphones haut de gamme à des prix plancher.

Cependant, grâce aux offres conjointes des opérateurs mobiles, il y a moyen de fractionner le paiement de ce smartphone, et parfois même de le payer moins cher développe Caroline Sury. Ces offres existent depuis des années. Elles ont néanmoins connu une évolution : désormais, les opérateurs télécoms vous proposent un smartphone à prix réduit à condition de souscrire un abonnement "data" d’une durée de 24 mois . "En clair, cet abonnement fournit un volume de données supplémentaire à celui déjà compris dans votre abonnement mobile" précise Caroline.

Désormais, les opérateurs télécoms proposent un smartphone à prix réduit à condition de souscrire un abonnement "data" d’une durée de 24 mois , en plus d’un abonnement mobile.

Pour beaucoup, la période actuelle n’est pas propice aux grosses dépenses. Mais si vous vous retrouvez du jour au lendemain sans smartphone , il faudra bien passer à la caisse (surtout si vous souhaitez absolument un appareil neuf et haut de gamme).

Que valent les offres conjointes smartphone et abonnement ? - © Thomas Wierzbicki / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Comparez avant de vous engager

Par exemple, vous aimeriez un Samsung Galaxy S20 (d’une valeur de 830 euros). Proximus le propose à 99 euros moyennant la souscription de l’option DataPhone à 25 euros/mois (soit un coût total de 699 euros pour le smartphone). Pour ce prix, vous avez droit à un volume de surf supplémentaire de 2,5 GB par mois.

Base et Orange proposent des offres similaires. D’ailleurs, ces trois opérateurs permettent d’obtenir un iPhone SE – 2020 Edition – de 128 GB (d’une valeur de 539 euros) à tarif réduit.

Chez Base, cet iPhone est disponible au prix plancher de 9 euros si vous optez pour le Data Pack à 20 euros/mois (qui comprend un volume de surf de 5GB). Soit un coût total de 489 euros et une réduction de 50 euros sur le prix de base de l’iPhone. L’offre est accessible pour les abonnements (nouveaux ou existants) à partir de 20 euros/mois.

C’est aussi le cas chez Orange. Mais ici, la mise de départ est un peu plus élevée (149 euros) et l’option revient à 15 euros/mois (pour 2 GB), soit un coût total de 509 euros (et une réduction de 30 euros).

Enfin, chez Proximus, l’iPhone SE 128 GB revient à 59 euros. Dans ce cas-ci, l’offre DataPhone est limitée à 20 euros/mois (pour 2 GB), soit un coût total de… 539 euros.

A vous de choisir mais prudence !