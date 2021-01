Que peuvent bien se dire ces deux groupes de "manchots" qui se rencontrent ?

Aux îles Malouines, un groupe de pingouins sauteurs se dirige vers l’océan, tandis qu’un autre groupe revient en direction de la colonie. Au moment de la rencontre, les pingouins s’arrêtent et semblent échanger des informations, tout en continuant leur chemin.

On imagine la conversation : est-ce que l’eau est chaude ? Et vous comment cela se passe à la maison ? Fais gaffe ne perd pas ton groupe ! Deux d’entre eux semblent confus, et ont suivi la mauvaise équipe. On peut regarder cette vidéo en permanence et s’imaginer une multitude de questions sur leur conversation, toute est une question d’improvisation. C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck nous propose ce mardi matin.

Regardez plutôt !