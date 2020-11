Mais, mieux que ça, on trouve de quoi remédier à tout cela au naturel, et cela passe par nos assiettes.

Si c’est conséquent, vraiment alors oui on peut prendre de la sérotonine et de la mélatonine, sous recommandation médicale bien entendu.

Les femmes en souffrent davantage visiblement. La sérotonine régule notre humeur or là, on en produit moins. Quant à la mélatonine on en fait trop et c’est pour cela que l’on veut dormir davantage.

Certaines personnes en sont tellement impactées qu’elles n’arrivent pas à fonctionner normalement, c’est bien au-delà de la flemme ! La cause principale serait la baisse de la luminosité qui influe deux neurotransmetteurs et donc des molécules que l’on a dans le cerveau et les intestins : la sérotonine et la mélatonine.

L’irritabilité, la fatigue, une baisse de concentration, on a envie de grignoter et du sucré bien souvent ce qui induit une prise de poids, on remarque aussi une baisse de moral, de concentration et on recherche l’isolement !

Que mettre dans notre assiette pour chasser la déprime saisonnière ?

Que mettre dans notre assiette pour chasser la déprime saisonnière ? - © LE 6/8

Pour une fois, les végétariens et les végans sont un peu moins bien servis ! Il y a plus de "déprimés saisonniers" chez les végétariens. Pourquoi ? Car leurs assiettes sont plus chargées en glucides, en sucres lents et rapides. Ce qui peut favoriser le terrain propice à la déprime saisonnière.

On évite donc et on part carrément vers la fondue, vers un régime protéiné et gras !

Fini pour le chocolat alors ?

Une petite quantité est autorisée, on préfère le chocolat noir et 20 gr semblent être une bonne portion journalière, c’est l’équivalent de 2 mignonnettes.

D’autres sucres anti-déprime ?

On se fait plaisir avec des sucres lents comme la patate douce, l’avoine, la banane et les agrumes, les céréales complètes et non raffinées.

Le régime alimentaire protéiné et gras :

C’est le remède, on privilégie donc le saumon, les sardines, des graines de lin, les cerneaux de noix, les oeufs, les légumes et surtout à feuilles vertes comme les épinards, la mâche, les blettes et les choux.

Ce sont tous des aliments qui vous veulent du bien, qui vous feront du bien.