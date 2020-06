Que faire si l'on trouve des chatons dans la nature ?

C’est la saison où on observe un pic de mises bas chez les chats… Et particulièrement les chats sauvages ou errants. Quelles sont les obligations et les bons gestes à faire si l’on trouve une portée de chatons ? Bénédicte Flament, vétérinaire épingle pour nous tous les bons conseils à adopter en telle circonstance.

Si la mère est décédée par accident et que, de ce fait, les chatons se retrouvent livrés à eux-mêmes, on peut les récupérer :

Que faire si on trouve un chaton ? 2/2 - Le 6-8 - 24/06/2020

Les lourdes conséquences d’un sevrage précoce

Quelle que soit l’espèce envisagée, un sevrage trop précoce peut conduire à des troubles de comportements notamment :

1 – Un problème d’hyperattachement envers l’humain qui recueille l’animal

Il faut prendre conscience qu’il ne s’agit pas là de quelque chose de mignon, mais bel et bien d’un réel problème de comportement. L’hyperattachement peut entraîner de sévères angoisses chez votre animal, en particulier lorsque vous vous absentez (problèmes de marquage urinaire, de destruction de l’environnement et chez le chat stress aigu conduisant à des cystites).

– Un chaton non sevré est un chat qui ne connaît pas de limites

Les premières semaines d’un chaton seront essentielles pour qu’il soit bien dans ses pattes. On assiste alors au phénomène de vicariance : période où le chaton reproduit ce que fait sa mère puis elle est suivie d’une autre où la mère impose des limites à ses petits. Concrètement, elle leur montre ce qu’il est possible de faire et ce qui ne l’est pas grâce à des codes félins bien précis. Les chatons qui n’ont pas pu bénéficier de cet apprentissage pourront alors présenter des comportements “sans limite” puisqu’ils ne savent pas concrètement ce qu’ils ont le droit de faire ou non.

– Les chatons ont du mal à supporter les changements brutaux

Un changement radical d’environnement si jeune peut s’avérer être fatal pour un petit. Ce n’est pas pour rien que la plupart des associations vous conseilleront de laisser un chaton avec sa maman le plus longtemps possible, même si cela n’est pas dans les conditions les plus optimales possibles.

– Une incapacité à contrôler ses griffures et ses morsures

C’est le manque de limites. Les chats qui n’ont pas été sevrés correctement pourront présenter une incapacité à se contrôler en ce qui concerne les griffures et les morsures, en particulier car ils ne savent pas forcément que c’est quelque chose de " mal ". Concrètement, ce genre de chat pourra avoir à tendance à mordre au lieu de ronronner en pleine séance de câlins et parfois, cela peut faire quelques dégâts.

– De lourds problèmes de propretés

Le manque de sevrage peut entraîner des problèmes de propretés chez les chats concernés. Même si avoir un tout petit chaton peut sembler mignon, cela le sera moins lorsque vous vous rendrez compte qu’il ne comprend pas tout simplement pas l’intérêt de la litière et que vous ne pouvez rien faire pour l’aider.

– Une incapacité à cohabiter avec les autres animaux

Le manque de sevrage peut également être en cause chez les chats qui ne peuvent pas vivre avec d’autres félins ou bien avec des chiens. Dans certains cas, un problème de sevrage pourra également engendrer une peur panique des êtres humains et vous aurez donc à faire face à un chat totalement sauvage.

De nombreux chats souffriront toute leur vie de ce manque de sevrage et il est primordial de laisser un chaton avec sa mère si cela est possible. La fin du sevrage se réalise autour de 3 mois, à la fin de la période de vicariance. Si vous souhaitez à tout prix avoir un chat plus petit, vous risquez fort de l’exposer à de lourds problèmes.

Bénédicte Flament