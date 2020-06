Quand un tire-bouchon se fait les montagnes russes...

Quand deux copines se retrouvent pour réinventer le monde, les délires atteignent parfois des pics inimaginables. Mais, on le sait, on a tous des hauts et des bas, pas de quoi en faire une montagne. Quand le moral fluctue cependant comme des montagnes russes, rien de tel qu’une petite séquence insolite pour atteindre des sommets de folie et s’accorder une petite tranche de rire.

Parce que l’on ne se refuse rien, parce que Pascal Michel a surfé des heures durant sur la toile pour nous dénicher cette petite perle humoristique, on partage avec vous cette attraction full sensation. Âmes sensibles, s’abstenir !

On s’offre cette petite pause délire en attendant vivement que les parcs d’attractions rappellent à plus de raison les esprits qui ont totalement décrochés, voici un petit défouloir qui fait du bien.

Accrochez-vous, c’est parti !