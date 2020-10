Quand un hélicoptère s'approche de vous… Cela peut faire mal !

Ah, ce vent qui brasse avec les hélices… Si Hugues vous parle de cela c’est parce que visiblement il n’est pas le seul à apprécier.

Peut-être quand vous étiez enfant comme notre chroniqueur Hugues Hameliynck, étiez-vous fasciné par les hélicoptères. "C’est si beau de les voir décoller et les voir s’envoler dans le ciel partagé." Mais peut-être avez-vous déjà eu la possibilité de passer un baptême de l’air en hélicoptère et de découvrir les joies du vol avec beaucoup d’attention.

C’est le post du jour qu’à choisi de vous faire partager Hugues et qui fait la une sur la toile. "Un homme regarde l’atterrissage d’un hélicoptère dans une prairie avec beaucoup d’attention. Et avec l'intensité du vent provoqué par les hélices, il se prend une portière de camionnette. On espère que ce bénévole de la croix rouge disposait de tout pour se soigner."

Une chose est certaine : méfiez-vous du vent !

Regardez plutôt !