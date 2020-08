Quand Philippe Geluck évoque son travail sur Le Chat en 1990

Ce 14 août, Hugues Haemelynck se concentre sur les débuts de carrière en 1990 de Philippe Geluck en tant qu’auteur du Chat dans la séquence Sonuma du 6-8.

Philippe Geluck c’est une carrière de plus de 40 ans dans les médias et qui n’est pas prête de s’arrêter. Révélé en Belgique sur la RTBF et avec ses dessins du Chat qui apparaissent dans Le Soir le 3 mars 1983, le dessinateur humoristique et chroniqueur belge gagne même sa renommée en France.

"En 1990, Philippe Geluck est déjà de temps en temps avec Laurent Ruquier sur France Inter mais pas encore avec Michel Drucker" précise Hugues Haemelynck.

Le Chat est donc encore au début de sa carrière et l’artiste belge détaille, à sa manière entre premier degré et second degré, son travail sur ce personnage devenu mythique : "Quand je cherche mon gag je dessine le personnage. Alors qu’il semble être très monolithique et ne pas beaucoup changer d’expression, il change pourtant très finement d’expression à chaque fois. Le dessiner le fait me parler. Il est là et en fait on se regarde".