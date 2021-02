Quand les frères Taloche revisitaient pour la première fois "J’ai encore rêvé d’elle" en 1993, parodie devenue cultissime

En 1993, les frères Taloche faisaient découvrir leur version du titre "J’ai encore rêvé d’elle" dans l’une de leurs premières apparitions en télévision. Depuis, leur parodie hilarante colle à la peau de ce morceau sorti en 1975.

C’est en 1993 qu’Hugues Hamelynck a décidé de nous emmener dans la séquence Sonuma du jour. Retour sur la première prestation des frères Taloche sur "J’ai encore rêvé d’elle" dans "Copie conforme", une émission mettant à l’honneur des sosies de différentes personnalités sur la RTBF.

Une paire de bretelles, un mime efficace et des grimaces expressives ont suffi pour rendre le sketch des deux humoristes belges dont la santé mentale devient critique, comme un incontournable.

Popularisé en 1975, le morceau du groupe Il était une fois, interprété par Richard Dewitte et Joëlle Morgensen, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en seulement quelques semaines. Faisant désormais partie du patrimoine de la chanson française, le titre aurait pu ne jamais voir le jour.

Composé en à peine 30 minutes, le morceau est confronté à la censure de l’époque. Les dirigeants de la maison de disques du groupe estiment en effet qu’aucune radio n’acceptera de diffuser le titre, tant les paroles sont jugées "crues".

Pour Richard Dewitte, pas question de faire marche arrière. Le chanteur fait grève et s’enferme dans une chambre d’hôtel tant que le label n’accepte pas que les paroles soient laissées telles quelles. Il obtiendra finalement gain de cause et prouvera à toute la maison de disques qu’elle a eu tort, au vu du succès retentissant que rencontre la chanson peu après sa sortie. Une histoire digne de "Je t’aime à l’italienne" de Frédéric François enregistrée… dans une chambre à coucher, anecdote musicale révélée comme tant d’autres dans Nos chansons ont une histoire.

Une chose est sûre, la version des Taloche aura, elle aussi, bien marqué les esprits !