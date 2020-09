Un lama contrarié

Quand le Lama n'est pas content, cela reste toujours surprenant! - © Tous droits réservés

"Vous vous souvenez peut-être de cette case d’un album de Tintin : "Tintin et le temple du soleil " où l’on voit le lama qui crache sur le capitaine Haddock et moi pendant toute mon enfance je pensais que cette fameuse image de Tintin c’était une invention d’Hergé et que le Lama ne le faisait pas vraiment " explique Hugues.

C’est pourtant ce qui est arrivé à cette femme qui visitait un safari zoo. Le 11 septembre, alors qu’ils visitaient un parc safari à Alamo, dans le Tennessee, ces visiteurs prenaient plaisir à observer et filmer les animaux. Alors qu’ils s’approchaient d’un groupe de lamas, l’un des lamas semblait contrarié par le processus d’alimentation. Alors qu’une visiteuse nourrissait une chèvre, le lama devant eux a soudainement craché sur elle. Le désordre qui en a résulté a couvert la visiteuse, laissant la voiture tellement elle sentait mauvais. Quand lama pas content, lama toujours faire cela ! Regardez plutôt.