Quand Le Grand Jojo reprenait "Torremolinos" de Sttellla

De fait, lors de l'émission Oh mon bateau présentée à l'époque par Patrick Ridremont , Le Grand Jojo avait repris le plus grand tube de Sttellla , Torremolinos.

Un beau clin d’œil

Cette séquence Sonuma s'est révélée être un beau clin d'œil réservé par Pascal Michel à Jean-Luc Fonck puisque ce dernier était d'ailleurs présent dans le studio pour sa chanson humoristique, chronique du vendredi dans Le 8/9.

De fait, Jean-Luc illumine toujours notre vendredi matin avec sa chanson live comprenant des mots imposés dans l'émission présentée par Cyril, et ce dans son magnifique humour absurde et surréaliste à la belge. Jean-Luc Fonck est même venu sur le plateau du 6-8 pour commenter cette archive.

"Je me rends compte qu'on n'a pas changé du tout. Si on l'avait fait hier, tu m'aurais dit, on l'a fait hier" dit-il en rigolant, lui qui a en tout cas conservé son humour légendaire et authentique.

Le leader de Sttellla ajoute à propos d'Oh mon bateau : "c'était une émission merveilleuse" et précise qu'il a également déjà chanté en duo avec Le Grand Jojo : "on a chanté Plein Comme Une Andouille. Il faut voir le clip. Et on a aussi chanté devant le Palais Royal, sur la Place des Palais". Les deux chanteurs à la belge attitude se sont également produits en duo lors de l'émission D6bels On Stage sur La Deux en 2014.

Bref, un magnifique moment de belgitude, ponctué donc par la dernière chanson de Jean-Luc dans Le 8/9 de ce 24 janvier. Vous retrouverez Sttellla en concert le 10 octobre prochain à l'Ancienne Belgique.