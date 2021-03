Quand le cinéma et le foot font bon ménage : trois films du genre à ne pas manquer

Le foot et le cinéma sont tous deux de véritables phénomènes de société. Dans Le 6-8, Nicolas Buytaers revient sur le mariage improbable, mais bien présent entre les deux mondes.

Qui dit jour de match pour nos Diables Rouges, dit chronique cinéma en lien étroit avec le sport, et tout particulièrement le football, pour Nicolas Buytaers ayant sorti son maillot de supporter pour l’occasion.

Le foot et le cinéma ont chacun à leur manière révolutionné la société. Tandis que le football moderne, tel que nous le connaissons naît dans les années 1860, le cinéma pointe le bout de son nez à la fin des années 1890. Très vite, le septième art s’est intéressé au ballon rond. La preuve avec cette archive que dévoile le chroniqueur où l’on peut assister à la rencontre opposant Newcastle à Liverpool. Nous étions alors le 23 novembre 1901…

"Les images sont dingues. Il y avait déjà énormément de monde. Ici, il ne s’agit pas d’une fiction. Ce sont des images d’information. C’est un peu le journal télévisé de l’époque alors que la télévision n’existe pas encore. Les nouvelles étaient donc diffusées dans les salles de cinéma", explique le chroniqueur.

Il faudra attendre 1911 pour voir une première fiction footballistique. Intitulée "Harry le footballeur", le court-métrage dure 11 minutes et l’histoire du film est assez simple : "Harry est une star du foot et le voilà kidnappé par l’équipe adverse qu’il devait affronter avec les siens. Mais grâce à sa petite amie, il va pouvoir s’évader et jouer son match", raconte Nicolas avant de faire part de son traditionnel top 3 "subjectif".