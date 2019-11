Quand Laurence Bibot était enceinte d'Angèle

On retrouve une nouvelle séquence sur les archives audiovisuelles de la Sonuma présentée par Pascal Michel dans "Le 6-8". On se penche sur l'année 1995 et l'apparition de Laurence Bibot lorsqu'elle attendait sa future fille, Angèle !

Après avoir très récemment évoqué Marka et son groupe Les Cactus dans cette séquence du "6-8", on retrouve cette fois sa femme, Laurence Bibot, dans l'émission de divertissement phare de l'époque, "Bon Week-End", présentée par Olivier Lejeune.

L'humoriste, attend à ce moment son deuxième enfant, qui n'est autre que la future chanteuse et musicienne Angèle.

Elle doit accoucher le mois suivant mais elle n'a pas encore connaissance du sexe de son future enfant : "c'est une petite surprise, on ne sait pas !" lance-t-elle.

Elle reçoit ensuite les louanges de deux "bonnes fées", que sont Tex et Eric Thomas, présents également sur le plateau de l'émission.

Laurence Bibot, est connue bien évidemment pour sa participation dans l'équipe d'humoristes qu'étaient "Les Snuls", l'équivalent des "Nuls", en Belgique. L'humoriste s'est ensuite lancée dans le théâtre et le cinéma et a également chanté en duo avec son mari, Marka.