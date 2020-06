Les films et séries sur les robots qui prennent la place des humains ont largement été exploités. L'évolution rapide de la technologie a souvent suscité des inquiétudes sur l'éventualité de voir un jour les robots dépasser et prendre la place des humains. Il semblerait désormais que l'on assiste à un nouveau pas dans cette direction.

Tom Salbeth a relevé les vidéos et infos insolites qui ont fait le buzz sur le web dans Le 6-8 ce 29 juin. Parmi celles-ci, on apprend qu'un robot a décroché le rôle principal d'un film de science-fiction au Japon.

Un film sur la fuite d'un robot, joué par un robot

Quand la réalité dépasse la fiction : un robot japonais a décroché le rôle principal d'un film - © GABRIEL BOUYS - AFP

Des robots existent déjà pour faciliter de plus en plus de tâches du quotidien, d'autres plus vraies que nature sont même programmés pour avoir des rapports sexuels avec des humains.

Les comédiens ont désormais du souci à se faire puisque Erica, un robot humanoïde créé au Japon qui avait déjà présenté un journal télévisé, occupera le rôle principal d'un film de science-fiction. Erica a été créé à l'Université d'Osaka par les roboticiens Kohei Ogawa et Hiroshi Ishiguro. Possédant un visage en silicone avec des moteurs pneumatiques, elle est dotée d'une intelligence artificielle qui lui permet de faire passer des émotions sur son visage, bref de se comporter exactement comme un humain : ou quand la réalité dépasse la fiction.

On a même fait répéter son rôle à Erica affirme le producteur Sam Khoze au Hollywood Reporter pour lui apprendre les mouvements et les émotions.

"C'est un projet ambitieux soutenu par une boite de production belge, Happy Moon Productions, à hauteur de 70 millions de dollars. Le film s'appellera b, le nom de code du projet, et cela suivra la fuite d'une femme robot qui est le fruit du travail d'un scientifique qui a voulu perfectionner l'ADN humain et qui a donc créé un robot pour créer un humain parfait" précise Tom Salbeth à ce sujet.

L'histoire ressemble à celle du film Ex Machina, dans lequel l'actrice suédoise Alicia Vikander incarnait aussi un robot, mais cette fois-ci, le robot joue son propre rôle.

Les scènes en questions ont été tournées au Japon en 2019 et le reste du film devrait être finalisé en 2021 en Europe.