"Quand la musique est bonne" avec Jean-Jacques Goldman à la RTBF en 1982

Hugues Haemelynck est revenu ce 30 juilletsur un des passages de Jean-Jacques Goldman à la RTBF dans la séquence Sonuma du 6-8.

Jean-Jacques Goldman, avant de mettre un terme à sa carrière solo, s'est rendu à diverses reprises sur le plateau de la RTBF dans les années 1980. Il était notamment de passage dans l'émission Cargo de Nuit en 1985. Il était déjà venu trois ans plus tôt, en janvier 1982 dans l'émission Chansons à la carte où il avait interprété son tout premier tube.

Quelques mois plus tard, en décembre 1982, il revient dans la même émission pour chanter ce qui reste l'un de ses plus grands succès : Quand la musique est bonne, extrait de son second album studio.

Chansons à la carte était "une émission culte de divertissement de la RTBF" rappelle Hugues Haemelynck, qui s'est déroulée entre 1972 et 1983.

